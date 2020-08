Red Dead Redemption 2 pourrait arriver sur PS5 et Xbox Series X

Next-gen y serait également présent en exclusivité sur Stadia.



Rockstar aurait d’autres projets dans les cartons comme RDR2 sur PS5 et Xbox Series X également.



On vous tiendra informé bien entendu ! #GTAV #GTA5 #PS5 #XboxSeriesX #GoogleStadia #Stadia #PlayStation5 — Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) August 15, 2020

Alors que GTA V continue de traverser les générations, pour en toucher une troisième d'ici quelques mois Red Dead Redemption 2 pourrait suivre la même voie. En effet, lancé sur PS4 et Xbox One en fin d'année 2018, puis un an plus tard sur PC,, comme le rapporte notamment Rockstar Mag.Si l'information n'est pas encore officielle, une annonce de Rockstar ou Take-Two pourrait arriver prochainement, et semble logique. Le mode Online est très populaire, à un degré moindre que GTA Online tout de même,, même si les développeurs avaient quelque peu délaissé Red Dead Online ces dernières semaines. Une mise à jour majeure a récemment été implantée , et d'autres devraient suivre.Si le titre arrive sur PlayStation 5 et Xbox Series X, reste à savoir si les joueurs le possédant déjà devront le racheter ou, à l'instar de nombreux autres jeux, il sera possible de l'avoir gratuitement sur la plateforme next-gen. Comme toujours, nous ne manquerons pas de vous avertir dès lors que de plus amples informations seront données.