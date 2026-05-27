Red Dead Online est un « immense succès » selon Take-Two

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 mai 2026 à 12h09
Alors que tous les regards sont tournés vers Grand Theft Auto 6, le PDG de Take-Two Interactive a tenu à rappeler le succès monumental de Red Dead Redemption 2 et de son mode multijoueur. Strauss Zelnick refuse catégoriquement de parler d'opportunité gâchée.
Red Dead Online est un « immense succès » selon Take-Two

L'effervescence autour de la sortie prochaine de Grand Theft Auto 6 a tendance à éclipser les autres productions de Rockstar Games. Pourtant, le studio détient entre ses mains une autre franchise au succès retentissant qui continue de séduire les joueurs du monde entier. Red Dead Redemption 2, véritable épopée au cœur du Far West, reste une référence incontournable du jeu vidéo moderne, et ce, malgré les années qui nous séparent de sa sortie, il y a huit ans déjà.

Une réussite incontestable selon Take-Two

Bien que son mode multijoueur, Red Dead Online, n'ait pas connu la trajectoire stratosphérique de GTA Online, il a tout de même su se forger une solide communauté. Le titre a d'ailleurs bénéficié d'une version autonome et a continué de recevoir du contenu inédit jusqu'à l'année dernière. Face aux critiques suggérant que Rockstar aurait délaissé ce mode au profit de son mastodonte urbain, la direction de la maison mère monte au créneau.

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Strauss Zelnick, le président-directeur général de Take-Two Interactive, a récemment pris la parole pour défendre le bilan de son jeu de cow-boys. Alors que de nombreux développeurs ont été réaffectés sur le développement de Grand Theft Auto 6, certains  ont qualifié l'exploitation de Red Dead Online d'opportunité gâchée. Une affirmation que le dirigeant rejette en bloc lors d'une entrevue accordée à la presse spécialisée.

Laissez-moi être clair, il n'y a littéralement rien dans les 85 millions d'unités vendues par Red Dead Redemption 2 qui puisse signaler une occasion manquée. Et Red Dead Online a connu un succès immense et durable.

Ces chiffres vertigineux rappellent à quel point la licence pèse lourd dans l'industrie. Le dirigeant souligne d'ailleurs que la perception du public est inévitablement biaisée par l'existence de la franchise Grand Theft Auto, dont les performances commerciales défient toute concurrence. Sans cette comparaison systématique, Red Dead serait unanimement célébré comme le joyau principal de l'entreprise. Il vient d'ailleurs de devenir le troisième jeu le plus vendu de tous les temps, seulement devancé par Minecraft et... GTA V

Pour le moment, aucun Red Dead Redemption 3 n'est prévu, mais peut-être que Rockstar et Take-Two se pencheront sur le sujet une fois GTA 6 sorti.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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