Red Dead Redemption 2 partage un étonnant point commun avec des classiques de la littérature

Les œuvres d'Émile Zola ou de Charles Dickens semblent être à des années lumières des intrigues des jeux développés par Rockstar Games. Pourtant, Dan Houser a confié que ces classiques avaient eu un impact significatif sur Red Dead Redemption 2.
Les grands auteurs sont souvent étudiés dans le cadre scolaire ou lus par les passionnés de littérature sur leur temps libre. Mais ils peuvent également inspirer les créatifs lors de l'écriture d'un univers, d'un scénario ou même de quêtes annexes
. Parmi ces créatifs qui ont replongé dans les œuvres de Charles Dickens, d'Émile Zola ou dans des nouvelles de l'ère victorienne figure Dan Houser, le cofondateur de Rockstar Games.
Le souci du réalisme victorien comme base de la création de Red Dead Redemption 2
Le père des jeux GTA et de Red Dead Redemption a confié lors d'un entretien au journal The Guardian
que les grands romans et les jeux du studio ont un point commun lié à la construction de leur univers
.
Si l'on se penche sur Dickens, Zola, Tolstoï ou tout autre auteur de ce calibre, on retrouve cette impression que le monde entier est là – c'est ce que l'on cherche à recréer dans les jeux en monde ouvert. C'est un prisme déformant qui permet d'observer une société intéressante à bien des égards.
En vue de s'imprégner autant que possible pour dépeindre au mieux le monde de Red Dead Redemption 2
, Dan Houser a donc multiplié les lectures. Il a notamment lu plusieurs romans victoriens
, dont « le livre audio de Middlemarch en allant et en revenant du bureau tous les jours
».
La volonté de proposer une écriture plus romanesque
Dan Houser a justifié ce choix par la volonté de proposer une écriture plus romanesque pour la suite de Red Dead Redemption. Il explique que « le jeu allait être magnifique, les graphismes étaient tellement réussis, que je me suis dit que l'histoire devait absolument être à la hauteur. On essayait de donner de la profondeur aux personnages et de retranscrire cette atmosphère de vie et de mort propre au XIXe siècle, très différente de la nôtre.
»
Si vous n'avez pas encore découvert son histoire, sachez que Red Dead Redemption 2 est jouable sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.
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