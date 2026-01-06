Red Dead Redemption 2 révèle un nouveau secret en lien avec GTA V

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 janvier 2026 à 16h22
Huit ans après sa sortie, Red Dead Redemption 2 continue de surprendre les joueurs avec des secrets particulièrement bien cachés. L'un d'entre eux a ainsi été découvert très récemment et il implique des poteaux télégraphiques.
Red Dead Redemption 2 révèle un nouveau secret en lien avec GTA V
Le souci du détail accordé aux éléments annexes de Red Dead Redemption 2 est sans conteste l'un des plus aboutis de toute l'histoire du jeu vidéo. D'ailleurs, les joueurs continuent de faire de surprenantes découvertes encore aujourd'hui alors que le jeu est sorti en 2018. 

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Certains ont ainsi noté que sauter à cheval pendant une cinématique provoquait une séquence inattendue. Tandis que d'autres ont découvert qu'Arthur pouvait chanter lorsque la caméra cinématique apparaissait à l'écran. Mais quelques jours avant le passage à l'année 2026, un YouTubeur s'est lancé sur la piste de l'un des mystères les plus curieux de Red Dead Redemption 2

Une étrange histoire de toile d'araignée, de plume et de guitare

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L'exploit en question a été réalisé par le créateur de contenus Strange Man et sa communauté et a été présenté en détail dans plusieurs vidéos partagées sur sa chaîne. Il porte sur un élément que vous avez peut-être croisé lors de votre partie sans trop y prêter attention. 

En vous promenant dans la région d'Heartland Oil Fields entre 3 h et 4 h du matin, vous avez peut-être vu apparaître un symbole d'araignée et sa toile ornée d'une plume sur un poteau télégraphique. Intrigué, le YouTubeur a mené l'enquête et, avec l'aide d'autres joueurs, il a découvert que 6 autres poteaux arboraient les mêmes symboles.

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Mais plus étonnant encore : ces poteaux décorés sont reliés entre eux par une sorte de toile géante. Ces détails ont incité la communauté à donner à cet Easter Egg son propre surnom : Spider Dream Mystery.

Quand Red Dead Redemption 2 et GTA V partagent d'étranges symboles communs…

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Le poteau d'Heartland est également décoré de la lettre N, poussant le YouTubeur à diriger son personnage vers le Nord. Un peu plus loin, un autre poteau apparait avec la lettre W pour West. En prenant donc la direction de l'Ouest, les joueurs ont découvert un troisième poteau sur lequel sont gravées les lettres NW ainsi qu'une guitare. Le poteau en question incite les joueurs à prendre la direction de Fort Wallace, où il est possible de trouver plusieurs guitares

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Cependant, le mystère des toiles d'araignée n'a pas encore été totalement résolu. Les enquêteurs continuent de chercher des pistes en vue de découvrir le fin mot de cette histoire. Mais quel est donc le lien entre ces poteaux aux étranges symboles et Grand Theft Auto V ? La réponse se cache dans ces curieux symboles dont les joueurs n'ont pas encore compris la signification. 

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Dans GTA V, en plus des OVNI, les joueurs ont déjà pu apercevoir les mêmes toiles d'araignées que celles visibles sur les poteaux de Red Dead Redemption 2. Mais s'agit-t-il d'un simple Easter Egg ou d'un vrai lien unissant les deux jeux ? Pour le moment, le mystère reste entier, mais vous pouvez tenter de l'élucider ! N'hésitez pas à partager vos théories et vos découvertes dans l'espace commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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