Ce détail caché de Red Dead Redemption 2 change complètement vos cinématiques

Red Dead Redemption 2 continue de surprendre des années après sa sortie. Un joueur vient de partager une découverte hilarante concernant Arthur Morgan et les cinématiques, prouvant que le western de Rockstar regorge encore de secrets inattendus qui ravissent la communauté.
Il est rare qu'un jeu vidéo parvienne à conserver une telle aura tant d'années après sa commercialisation. Pourtant, le chef-d'œuvre de Rockstar Games continue de faire parler de lui
, non pas pour une mise à jour majeure, mais pour la richesse inépuisable de son monde ouvert.
Si la plupart des joueurs ont exploré l'Ouest américain en long et en large, accumulant plus de cent heures au compteur, certains parviennent encore à dénicher des pépites inédites dans Red Dead Redemption 2
.
Une scène culte transformée par le hasard
C'est sur Reddit
que la magie a opéré une nouvelle fois. Un utilisateur répondant au pseudonyme de severe-blake6720 a partagé une séquence de jeu qui a rapidement fait le tour de la communauté. Loin des astuces pour obtenir le trophée Platine et atteindre les 100 %, cette découverte relève davantage de l'anomalie technique hilarante que du secret scénaristique
.
Le principe est simple mais le résultat est désopilant : si le joueur décide de sauter de son cheval juste avant le déclenchement d'une cinématique, le moteur du jeu tente de conserver la continuité de l'action
. Résultat ? Arthur Morgan se retrouve à courir sur place ou à traverser l'écran en plein sprint durant toute la séquence narrative
, brisant totalement le ton souvent dramatique de l'histoire et l'immersion de Red Dead Redemption 2.
C'est le genre de chose qu'on adore voir dans un jeu comme celui-ci. Non seulement Red Dead Redemption 2 est rempli de secrets et de nuances prévus, mais il offre aussi des moments hilarants comme celui-ci.
Fun fact: If you jump off your horse right before a cutscene, Arthur ends up running through the whole scene
byu/Severe-blake6720 inRDR2
Arthur Morgan n'a jamais été aussi en forme
Ce genre de découverte, aussi légère soit-elle, témoigne de la complexité du moteur physique de Rockstar. Là où d'autres jeux auraient simplement téléporté le personnage à sa place prévue, le titre tente de gérer l'inertie et l'action précédente, créant ce décalage comique. Voir le protagoniste faire son jogging pendant que les autres personnages discutent sérieusement de la survie du gang apporte une touche de légèreté bienvenue dans un récit souvent sombre.
Cette trouvaille a eu un effet immédiat sur de nombreux fans, l'envie irrépressible de relancer une partie
. C'est la force des grands mondes ouverts, ils donnent l'impression d'être organiques et imprévisibles. Même après avoir retourné la carte dans tous les sens, la perspective de provoquer ce genre de situation ou de tomber sur un détail jamais vu suffit à justifier de relancer Red Dead Redemption 2
.
Disponible sur toutes les plateformes majeures, il continue de se vendre et de séduire, prouvant que la qualité technique et artistique traverse les années sans prendre une ride. Il a d'ailleurs atteint la quatrième place du classement des jeux les plus vendus au monde
, signe que Rockstar est l'un des studios les plus puissants actuellement, étant donné que GTA 5 est le deuxième. Et si vous n'avez pas encore joué à Red Dead Redemption 2
, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :
- PC
- Édition Standard → 12,89 € au lieu de 60 €, soit 79 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 13,99 € au lieu de 60 €, soit 77 % de réduction.
- Édition Ultimate → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)