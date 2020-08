Red Dead Online accueille les coyotes légendaires

Les coyotes légendaires

Bonus de la semaine

Réductions

5 lingots de réduction pour le rôle de chasseur de prime.

5 lingots de réduction pour la table du boucher.

30 % de réduction sur toutes les tenues du chasseur de primes.

30 % de réduction sur toutes les tenues du marchand.

30 % de réduction sur les chevaux.

30 % de réduction sur les skins d'armes.

30 % de réduction sur le chariot de chasse.

30 % de réduction sur le chariot du chasseur de prime.

30 % de réduction sur tous les fusils, excepté le fusil à éléphant.

Cadeaux offerts pour les joueurs

30 % de réduction sur tous les articles du rôle de naturaliste

Des cartouches sédatives Varmint gratuites

30 % de réduction sur un revolver

2000 XP pour le rôle de naturaliste

Phéromone animale légendaire gratuite

Carte de compétence gratuite

Avantages Twitch Prime

Les joueurs de Red Dead Online qui connectent leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront des récompenses pour: 5 phéromones animales légendaires gratuites, 6000 XP pour le role de naturaliste, un camp sauvage gratuit, un manteau Katata gratuit fabriqué à partir d'élan légendaire.

Les joueurs n'ont pas pu bénéficier des nouveautés hebdomadaires dansce 4 août dernier, carvenait de déployer la mise à jour estivale de GTA Online . Cependant, depuis ce 14 août, ils peuvent découvrir de nouvelles espèces légendaires.Après l'introduction des alligators légendaires il y a quelques jours dans Red Dead Online Afin de mettre la main sur, vous allez devoir vous rendre à Pike’s Basin. Ce dernier aime se balader autour des falaises rocheuses. Enfin, si vous décidez de traquer, sachez que ce dernier se trouve quant à lui au sud-est de Strawberry. Il est facilement reconnaissable grâce à ses yeux jaunes et à sa fourrure noire.Également, avec l'arrivée de ces deux nouvelles espèces, les Naturalistes vont devoir étudier et ramener quelques échantillons de ces derniers auprès d'Harriet. Cependant, ils ont aussi la possibilité de travailler pour Gus, l'ancien chasseur expérimenté.Cette semaine dans Red Dead Online,: le manteau Rubigineux et le manteau d'ébène. Ce n'est pas tout puisque le chapeau Babin est disponible si vous décidez d'échanger les matériaux nécessaires.C'est le moment de fournir un peu plus sa garde-robe avecPlusieurs bonus sont disponibles depuis ce 14 août. Ainsi,auprès du shérif, qu'elle soit vivante ou morte, et ce jusqu'au 18 août prochain. De plus,En plus des gains supplémentaires que disposent les chasseurs de primes et les marchands, vous pouvez, si vous ne les disposez toujours pas, acquérir ces deux rôles pour un moindre coût :a décidé d'offrir plusieurs cadeaux à ses joueurs. Ainsi,, vous allez recevoir :Pour rappel,