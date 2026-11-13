Rainbow Six: Vegas pourrait faire son grand retour chez Ubisoft, 20 ans plus tard

Près de vingt ans après la sortie du deuxième opus, la mythique licence Rainbow Six: Vegas s'apprête à faire son grand retour. Selon des sources internes, Ubisoft a discrètement lancé le développement d'un nouvel épisode, ravivant ainsi l'une des séries de jeux de tir les plus appréciées des joueurs.

L'attente aura été particulièrement longue pour les amateurs de jeux de tir tactique. Alors que la franchise a largement évolué vers le multijoueur compétitif au cours de la dernière décennie, un retour aux sources semble se profiler à l'horizon. Des fuites révèlent en effet que les studios d'Ubisoft travaillent activement sur la résurrection d'une branche historique de la saga Tom Clancy, laissée de côté depuis 2008.

Le projet Spades relance la machine

Selon les informations obtenues par Insider Gaming, Ubisoft a officiellement donné son feu vert pour le développement d'un nouveau titre estampillé Rainbow Six: Vegas. Ce projet, actuellement connu sous le nom de code Spades, marquerait la fin d'une longue période de sommeil pour cette déclinaison spécifique de la franchise. Le deuxième et dernier volet de cette série avait vu le jour en 2008, avec Rainbow Six: Vegas 2 . Depuis cette date, l'éditeur français s'était concentré sur d'autres projets liés à cet univers, délaissant les casinos et les néons au profit d'approches différentes.

Aujourd'hui, la donne a visiblement changé. Les sources indiquent que trois nouveaux projets viennent d'être lancés au sein du studio Ubisoft Montréal. Parmi ces initiatives se trouve ce fameux nouveau jeu Vegas. Bien que les détails précis manquent encore concernant l'ensemble de ces chantiers, il se murmure qu'un deuxième projet appartiendrait également à l'univers de Rainbow Six.

Une restructuration sous l'influence de Tencent

Cette décision stratégique intervient un an après une restructuration majeure chez l'éditeur. Ubisoft a en effet créé une nouvelle filiale baptisée Vantage Studios, chargée de superviser certaines de ses propriétés intellectuelles les plus emblématiques. Fait notable, le géant chinois Tencent détient une participation de plus de 26 % dans cette structure. Cette entité gère désormais le destin de franchises colossales telles que Assassin's Creed, Far Cry, et bien entendu, Tom Clancy's Rainbow Six.

La gestion des licences historiques prend une nouvelle dimension stratégique avec l'implication de Tencent dans ces projets de grande envergure.

D'ailleurs, nous avons récemment eu des nouvelles des projets Assassin's Creed, dont des informations officielles sur Assassin's Creed Hexe et Invictus, mais aussi des rumeurs sur d'autres projets mystérieux, et le report de Hexe.

Un troisième opus plutôt qu'un remake

À l'heure actuelle, la nature exacte de ce nouveau Rainbow Six: Vegas reste entourée de mystère. Cependant, les premiers échos suggèrent qu'il s'agirait d'un véritable troisième épisode, Vegas 3, et non d'une simple refonte des anciens jeux. Une nouvelle qui devrait ravir les puristes désireux de découvrir une suite inédite.

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Il convient toutefois de tempérer les attentes. Le premier opus avait connu un immense succès critique et commercial en 2006, permettant à sa suite de sortir à peine un an plus tard. Mais les temps de développement sont aujourd'hui bien plus longs, et il ne faut pas attendre ce Vegas 3 avant quelques années, surtout que le studio n'est pas dans sa meilleure forme. Mais cette information, si elle se confirme, devrait néanmoins faire plaisir à une partie de la communauté.