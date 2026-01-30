Rainbow Six Siege tease une collaboration avec une légende de l'infiltration

Ubisoft vient de mettre en ligne un nouveau teaser pour révéler le nom du nouveau agent jouable dans Rainbow Six Siege. D'ailleurs, ce dernier devrait enchanter les amateurs de l'œuvre d'Hideo Kojima.

Deux légendes réunies par un même objectif

Quand sera-t-il possible d'incarner Solid Snake dans Rainbow Six Siege ?

Dans, les joueurs ont le choix parmi 76 agents différents répartis entre deux rôles, 10 spécialisations et plusieurs escouades. Mais pour continuer de captiver les utilisateurs et offrir de nouvelles possibilités, de nouveaux agents sont régulièrement ajoutés.Le 29 janvier 2026, Ubisoft a donc mis en ligne le teaser dévoilant l'identité du prochain agent de Rainbow Six Siege et il n'aura fallu que quelques secondes pour donner le sourire aux nostalgiques de la PS2.Deux cadres verts apparaissent à l'écran, le premier montrant le visage de Zero (alias Sam Fisher de Splinter Cell) en train de communiquer des informations confidentielles. Puis le message suivant défile : « Notre fenêtre de tir se referme. Nous n'avons qu'une seule chance ». Cet affichage est un premier indice de l'identité du nouvel agent, évoquant immédiatementCet aveu à peine terminé, une autre silhouette se dessine dans une nuée de fumée rouge. Elle porte une combinaison furtive et dégaine un pistolet silencieux. Si son visage est camouflé par les fumigènes, l, le héros de la saga d'infiltration imaginée par Hideo Kojima.Si la surprise a de quoi combler les amateurs de Rainbow Six et de Metal Gear Solid, quelques zones d'ombres planent encore sur cette collaboration. En effet,Mais les plus impatients pourront. C'est à cette date qu'Ubisoft dévoilera la feuille de route de l'année 11 pour le titre et les détails liés au lancement de ce nouvel agent.