Assassins's Creed Hexe reporté tandis qu'un autre projet se dévoile ?

Si Assassin's Creed Hexe est attendu par les admirateurs de la saga des Assassins, il semble que le projet prenne du retard. Dans le même temps, une rumeur suggère que ce ne serait pas le seul jeu en développement.

À la toute fin du mois d'octobre, Ubisoft partageait des nouvelles du très mystérieux Assassin's Creed Hexe. Même si les informations sont encore maigres à son sujet, l'éditeur et développeur confirme que le développement progresse. Le titre nous donne d'ailleurs rendez-vous en 2027 pour plus de précisions.

Si cette annonce faite sur le site officiel de l'éditeur a déçu certains joueurs, des rumeurs peuvent avoir découvert la raison de ce long silence. C'est ce que confie Tom Henderson, journaliste d'Insider Gaming réputé pour la fiabilité de ses sources.

Un retard de développement et un report possible pour Assassin's Creed Hexe ?

Dans un article publié le 7 novembre 2026, le journaliste déclare que le projet Assassin's Creed Hexe aurait pris un an de retard par rapport à son calendrier de production interne. La source qui aurait partagé l'information indique que plusieurs problèmes seraient survenus et qu'ils pourraient modifier la date de sortie de l'opus Hexe.

À l'heure actuelle, un vague 2027 a été évoqué sans plus de précisions. Toutefois, si ce retard est confirmé, Assassin's Creed Hexe ne pourrait sortir qu'en 2028. Sachant qu'Ubisoft a prévu de sortir un opus par an, le possible retard interne rendrait cette promesse difficile à tenir.

Bien entendu, le projet Invictus (également évoqué dans le communiqué d'octobre 2026) est toujours d'actualité, mais aucune date de sortie n'est évoquée. Cependant, un nouveau nom rejoindrait la liste des titres en cours de développement.

Nom de code « Mars » ?

Toujours d'après les informations recueillies par Tom Henderson, un autre jeu Assassin's Creed serait actuellement en développement. En interne, celui-ci serait connu sous le nom de code « Mars ». L'insider avoue avoir déjà entendu ce nom lors de précédents échanges, mais les personnes ayant « accès aux systèmes internes d'Ubisoft » partagent une autre information à son sujet.

Cet opus pourrait se dérouler à l'époque de la Rome antique, si le nom de code fait bien référence au dieu romain de la guerre. Il pourrait également avoir un lien avec la série Assassin's Creed en prises de vue réelles actuellement en cours de production. Mais pour en savoir plus, il faut maintenant attendre des confirmations officielles de la part d'Ubisoft.