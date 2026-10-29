Ubisoft partage des informations sur Assassin's Creed Hexe et son projet multijoueur Invictus

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2026 à 18h24
Ubisoft vient de briser le silence concernant l'avenir de la franchise Assassin's Creed. L'éditeur a dévoilé de nouvelles informations cruciales sur les projets Invictus et Hexe, confirmant un changement de cap pour le multijoueur et une longue attente pour l'épisode horrifique.
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Ubisoft partage des informations sur Assassin's Creed Hexe et son projet multijoueur Invictus

L'avenir de la célèbre saga des assassins se dessine peu à peu. Alors que les regards sont souvent tournés vers les prochains épisodes narratifs majeurs après la sortie réussie de Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft a pris la parole sur son site officiel pour faire le point sur deux projets très intrigants en cours de développement au sein de ses studios. Ces annonces permettent de mieux comprendre la direction que souhaite prendre l'éditeur pour enrichir son univers, tout en prenant en compte les attentes d'une communauté toujours plus exigeante.

Assassin's Creed Invictus, le multijoueur à l'écoute des joueurs

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Le premier projet abordé par l'éditeur n'est autre que le nom de code Invictus, une expérience ambitieuse entièrement dédiée au multijoueur. Après plusieurs années d'absence, le mode PvP s'apprête à faire son grand retour dans la franchise. Ubisoft a révélé avoir organisé une session de test privée il y a quelques mois, rassemblant des centaines de participants privilégiés. Ces derniers ont pu s'essayer à un prototype et échanger directement avec les développeurs.

Les premiers retours semblent particulièrement encourageants. Les testeurs ont salué la verticalité des environnements, le dynamisme du parkour et la dimension collaborative du titre. La possibilité d'incarner différentes figures emblématiques de la licence, possédant chacune des compétences uniques, a également fait forte impression. Cependant, la communauté a tenu à faire passer un message clair aux équipes de création.

Un recadrage nécessaire vers les fondamentaux

Si le potentiel de base était bien présent, les joueurs ont estimé que le titre manquait de l'ADN véritable de la saga. Face à ce constat, le studio a décidé de revoir sa copie lors des derniers mois.

Un élément est toutefois ressorti de vos retours : les joueurs ont vu du potentiel dans les bases, mais voulaient voir davantage les piliers qui définissent Assassin's Creed.

Ubisoft assure que le développement évolue désormais dans une direction qui respecte ces fondamentaux historiques, tout en conservant ses ambitions multijoueur. L'éditeur met également en garde contre les fuites circulant sur internet, précisant que le jeu étant en pleine mutation, de nombreuses informations officieuses pourraient être obsolètes ou totalement fausses. De nouvelles phases de test sont d'ores et déjà prévues pour affiner cette nouvelle vision.

Assassin's Creed Hexe nous donne rendez-vous en 2027

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L'autre grand absent des récentes conférences n'est autre que Assassin's Creed Hexe, présenté comme l'opus le plus sombre jamais créé pour la franchise. Si l'enthousiasme est palpable depuis son annonce en 2022, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de le découvrir. L'éditeur a en effet confirmé que l'équipe avançait prudemment sur cette expérience singulière et qu'il restait encore énormément de travail avant de pouvoir la dévoiler au grand jour.

Ubisoft a déclaré que la prochaine communication officielle autour du projet Hexe n'interviendrait que l'année prochaine. Il ne faut donc rien attendre en cette fin d'année, plus particulièrement lors des Game Awards. Mais nous en apprendrons plus sur lui, et probablement son nom définitif en 2027, après quatre années de rumeurs et spéculations.

Le studio a également précisé que malgré le succès d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, aucun remake n'est actuellement en développement.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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