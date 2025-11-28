Rainbow Six Siege X comble enfin cette lacune majeure sur Steam pour le plaisir des joueurs

Il aura fallu une décennie entière, mais Ubisoft corrige enfin le tir. Rainbow Six Siege X intègre désormais les succès Steam, une fonctionnalité réclamée depuis 2015. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'un déblocage rétroactif pour les joueurs fidèles de la plateforme de Valve.
C'est une anomalie temporelle dans l'industrie du jeu vidéo qui vient enfin d'être corrigée. Alors que la plupart des studios intègrent les fonctionnalités sociales de Steam dès le lancement de leurs titres, Ubisoft a pris un chemin bien plus tortueux
. L'information pourrait sembler anecdotique pour le grand public, mais pour la communauté PC, c'est un événement, Rainbow Six Siege X propose enfin les succès Steam, dix ans après sa sortie initiale
.
Une décennie de patience pour les chasseurs de trophées
L'annonce a été faite sans fanfare, presque en catimini, via une simple note de mise à jour sur la plateforme de Valve. Pourtant, l'impact pour les complétistes est majeur. Jusqu'à présent, les exploits réalisés en jeu n'étaient reconnus que via l'écosystème propriétaire de l'éditeur, Ubisoft Connect. Désormais, ces réussites s'afficheront fièrement sur les profils Steam des joueurs
.
L'éditeur français a tenu à rassurer sa communauté sur un point crucial, la rétroactivité. Ubisoft a précisé :
Nous sommes heureux d'annoncer que les succès Steam sont désormais disponibles pour Rainbow Six Siege ! Tout succès Ubisoft Connect précédemment débloqué le sera automatiquement sur Steam lors de votre prochaine connexion.
Cela signifie que les vétérans n'auront pas à accomplir de nouveau les tâches ardues qu'ils ont déjà maîtrisées il y a plusieurs années. Une simple connexion suffira pour voir les notifications de succès pleuvoir, validant parfois des milliers d'heures de jeu d'un seul coup.
La stratégie du retour progressif sur Steam
Pourquoi maintenant ? Ubisoft ne donne pas d'explication officielle sur ce timing tardif pour un jeu sorti en 2015
. Cependant, cette manœuvre s'inscrit dans un contexte plus large de réconciliation avec la plateforme de Valve. Après avoir tenté l'aventure de l'exclusivité sur l'Epic Games Store pendant plusieurs années, l'éditeur est revenu « ramper » vers Steam en 2024, conscient que c'est là que réside la majeure partie des joueurs PC.
Ce retour s'accompagne d'un travail de mise à niveau sur d'anciens titres, souvent négligés pendant des années. Rainbow Six Siege n'est pas un cas isolé, mais plutôt le dernier exemple d'une longue série de rattrapages techniques.
Dans tous les cas, Rainbow Six: Siege X, qui est son nouveau nom depuis cet été, est disponible sur la quasi-totalité des plateformes en free-to-play. Une sortie sur Switch 2 reste possible
.
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