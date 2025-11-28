Rainbow Six Siege X comble enfin cette lacune majeure sur Steam pour le plaisir des joueurs



le 28 novembre 2025 à 16h23 Publié par Corentin Rimbert le 28 novembre 2025 à 16h23

Il aura fallu une décennie entière, mais Ubisoft corrige enfin le tir. Rainbow Six Siege X intègre désormais les succès Steam, une fonctionnalité réclamée depuis 2015. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'un déblocage rétroactif pour les joueurs fidèles de la plateforme de Valve.