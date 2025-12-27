Rainbow Six Siege : Ubisoft perd le contrôle, des hackers prennent les commandes

Une faille de sécurité majeure a frappé Rainbow Six Siege ce matin. Des hackers ont inondé les comptes de crédits et banni des joueurs, forçant Ubisoft à fermer les serveurs. Si le studio rassure sur les sanctions, l'inquiétude persiste quant à l'intégrité des données via l'anti-cheat.
Les joueurs de Rainbow Six: Siege
ont vécu un réveil pour le moins agité aujourd'hui. Ce qui aurait pu passer pour un miracle inespéré s'est rapidement transformé en cauchemar sécuritaire pour Ubisoft. En effet, des milliers d'utilisateurs ont découvert leurs comptes crédités de milliards de devises in-game
, accompagnés de skins rares normalement inaccessibles aux communs des mortels.
Une faille critique au cœur du système
Loin d'être un simple bug d'affichage, cet incident résulte d'une brèche majeure dans les systèmes backend du jeu de tir tactique
. Les pirates ne se sont pas contentés de jouer les mécènes virtuels ; ils ont apparemment pris le contrôle d'outils d'administration et de modération critiques
. Plusieurs streamers majeurs et joueurs lambda ont ainsi été bannis sans raison valable, illustrant la perte de contrôle temporaire d'Ubisoft sur sa propre infrastructure.
L'ancien joueur professionnel KingGeorge a rapidement tiré la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux. Dans une intervention largement relayée
, il conseillait aux joueurs de ne même pas tenter de se connecter pour éviter toute compromission. Son inquiétude porte sur un point technique précis mais vital : l'anti-cheat du jeu.
L'anti-cheat fonctionne au niveau du noyau (kernel), ce qui signifie qu'il dispose d'un niveau d'accès particulièrement élevé au système. Si cet anti-cheat est compromis, les pirates pourraient potentiellement obtenir un accès approfondi aux systèmes des victimes.
Cette déclaration souligne la fragilité inhérente aux jeux service modernes : une porte dérobée dans un logiciel disposant de droits administrateurs sur votre PC peut avoir des conséquences désastreuses.
La réponse d'Ubisoft et le rollback
Face à l'ampleur de la crise, l'éditeur français n'a eu d'autre choix que de couper totalement l'accès au jeu et à sa marketplace pour endiguer l'hémorragie
. Après plusieurs heures d'incertitude, Ubisoft a finalement communiqué des détails rassurants pour la communauté via son compte X officiel
, cherchant à éteindre l'incendie médiatique.
L'éditeur a confirmé qu'aucun joueur ne serait banni pour avoir dépensé les crédits reçus frauduleusement
, une nouvelle qui devrait soulager ceux qui ont cédé à la tentation. La solution technique retenue est radicale mais nécessaire : un « rollback
» (retour en arrière) complet de toutes les transactions effectuées depuis 12h00 est en cours.
De plus, Ubisoft a tenu à clarifier la situation concernant les messages de bannissement effrayants qui défilaient à l'écran pendant l'attaque :
Le ticker de bannissement a été désactivé lors d'une mise à jour précédente. Tous les messages vus n'ont pas été déclenchés par nous.
Il est important de noter qu'une vague de bannissement officielle via le système ShieldGuard a bien eu lieu simultanément, mais l'éditeur assure qu'elle est indépendante de cet incident de piratage
. Pour l'heure, les équipes travaillent d'arrache-pied pour rétablir le service dans un climat de méfiance grandissante envers la sécurité des jeux « live service ».
commentaires (2)
Incroyable le fait que, si ça touche la boutique, Ubisoft corrige ça en un temps record, mais si c'est un problème autre, ils en ont rien à foutre, littéralement.
King George parle d'anticheat donc une solution sur le client, alors que dans votre article vous dites vous même que la faille est backend. Pourquoi relayer son message si cela n'a rien à voir, mis à part mettre le nom dans votre article?