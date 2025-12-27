Rainbow Six Siege : Ubisoft perd le contrôle, des hackers prennent les commandes



le 27 décembre 2025 à 23h26 Publié par Florian Lelong le 27 décembre 2025 à 23h26

Une faille de sécurité majeure a frappé Rainbow Six Siege ce matin. Des hackers ont inondé les comptes de crédits et banni des joueurs, forçant Ubisoft à fermer les serveurs. Si le studio rassure sur les sanctions, l'inquiétude persiste quant à l'intégrité des données via l'anti-cheat.