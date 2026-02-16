Rainbow Six Siege révèle son Année 11, avec de belles surprises comme Solid Snake

Ubisoft a profité du Six Invitational pour dévoiler l'ambitieuse Année 11 de Rainbow Six Siege. Entre l'arrivée iconique de Solid Snake, le retour nostalgique à Vegas et une refonte totale du système compétitif, le studio promet une année charnière pour son FPS tactique.
L'éditeur français a levé le voile sur l'avenir de Rainbow Six: Siege
lors d'une présentation dense, confirmant une volonté farouche de revenir aux fondamentaux du tir tactique en 5v5. Cette onzième année de contenu s'annonce comme l'une des plus riches de l'histoire du jeu
, mêlant collaborations prestigieuses et refontes structurelles profondes.
L'Opération Silent Hunt et l'arrivée de Solid Snake
Dès le 3 mars, la Saison 1 baptisée Opération Silent Hunt marquera les esprits avec l'intégration d'un nouvel agent offensif, Solid Snake
. Le héros de la saga Metal Gear Solid, doublé par sa voix originale David Hayter, rejoint l'équipe Rainbow avec un gadget de reconnaissance redoutable, le radar Soliton, et son pistolet silencieux TACIT.45. Joshua Mills, directeur créatif, ne cache pas son enthousiasme :
Nous sommes ravis d'intégrer l'univers de la saga Metal Gear Solid. L'équipe est allée encore plus loin avec une nouvelle mission conçue comme un clin d'œil aux fans de longue date.
Cette saison inaugurale proposera également un mode Arcade en 1v1 pour tester ses mécaniques individuelles
et verra la modernisation visuelle de cartes classiques comme Oregon, Littoral et Villa. Cependant, cette mise à jour signe aussi l'arrêt du mode Dual Front, une décision justifiée par le désir de concentrer toutes les ressources sur l'expérience principale.
Nostalgie et refonte du mode Classé
L'Année 11 jouera aussi la carte de la nostalgie avec la Saison 2, qui introduira la carte Calypso Casino, directement inspirée de Rainbow Six Vegas
, ainsi que le retour de Bishop dans le lore du jeu. Côté gameplay, le Classé 3.0 rebattra les cartes avec le retour des matchs de placement et l'arrivée, en Saison 3, de la Legend Division. Cette file d'attente exclusive aux joueurs de rang Champion imposera le jeu en solo pour déterminer les véritables meilleurs joueurs du monde.
Sécurité renforcée contre la triche
Sur le front de la triche, Ubisoft déploie les grands moyens avec le système R6 ShieldGuard, exploitant le Secure Boot de Windows pour une protection accrue. De plus, les joueurs console pourront officiellement utiliser clavier et souris, mais seront alors basculés dans le matchmaking PC
, sous peine de bannissement immédiat en cas de contournement.
Enfin, l'expansion de la franchise continue avec la sortie mondiale de Rainbow Six Mobile
le 23 février. Ce portage ambitieux promet de transposer l'intensité du 5v5 sur iOS et Android, avec une vingtaine d'agents disponibles au lancement et des cartes emblématiques comme Banque et Frontière. Vous retrouverez plus d'informations dans notre article dédié à la sortie de R6 sur mobile
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