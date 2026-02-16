Rainbow Six Siege révèle son Année 11, avec de belles surprises comme Solid Snake



le 16 février 2026 à 14h39 Publié par Corentin Rimbert le 16 février 2026 à 14h39

Ubisoft a profité du Six Invitational pour dévoiler l'ambitieuse Année 11 de Rainbow Six Siege. Entre l'arrivée iconique de Solid Snake, le retour nostalgique à Vegas et une refonte totale du système compétitif, le studio promet une année charnière pour son FPS tactique.