Rainbow Six Siege révèle son Année 11, avec de belles surprises comme Solid Snake

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 février 2026 à 14h39
Ubisoft a profité du Six Invitational pour dévoiler l'ambitieuse Année 11 de Rainbow Six Siege. Entre l'arrivée iconique de Solid Snake, le retour nostalgique à Vegas et une refonte totale du système compétitif, le studio promet une année charnière pour son FPS tactique.
Rainbow Six Siege révèle son Année 11, avec de belles surprises comme Solid Snake
L'éditeur français a levé le voile sur l'avenir de Rainbow Six: Siege lors d'une présentation dense, confirmant une volonté farouche de revenir aux fondamentaux du tir tactique en 5v5. Cette onzième année de contenu s'annonce comme l'une des plus riches de l'histoire du jeu, mêlant collaborations prestigieuses et refontes structurelles profondes.

L'Opération Silent Hunt et l'arrivée de Solid Snake

r6-solid-snake
Dès le 3 mars, la Saison 1 baptisée Opération Silent Hunt marquera les esprits avec l'intégration d'un nouvel agent offensif, Solid Snake. Le héros de la saga Metal Gear Solid, doublé par sa voix originale David Hayter, rejoint l'équipe Rainbow avec un gadget de reconnaissance redoutable, le radar Soliton, et son pistolet silencieux TACIT.45. Joshua Mills, directeur créatif, ne cache pas son enthousiasme :
Nous sommes ravis d'intégrer l'univers de la saga Metal Gear Solid. L'équipe est allée encore plus loin avec une nouvelle mission conçue comme un clin d'œil aux fans de longue date.
Cette saison inaugurale proposera également un mode Arcade en 1v1 pour tester ses mécaniques individuelles et verra la modernisation visuelle de cartes classiques comme Oregon, Littoral et Villa. Cependant, cette mise à jour signe aussi l'arrêt du mode Dual Front, une décision justifiée par le désir de concentrer toutes les ressources sur l'expérience principale.

Nostalgie et refonte du mode Classé

L'Année 11 jouera aussi la carte de la nostalgie avec la Saison 2, qui introduira la carte Calypso Casino, directement inspirée de Rainbow Six Vegas, ainsi que le retour de Bishop dans le lore du jeu. Côté gameplay, le Classé 3.0 rebattra les cartes avec le retour des matchs de placement et l'arrivée, en Saison 3, de la Legend Division. Cette file d'attente exclusive aux joueurs de rang Champion imposera le jeu en solo pour déterminer les véritables meilleurs joueurs du monde.

feuille-route-r6-2026

Sécurité renforcée contre la triche

Sur le front de la triche, Ubisoft déploie les grands moyens avec le système R6 ShieldGuard, exploitant le Secure Boot de Windows pour une protection accrue. De plus, les joueurs console pourront officiellement utiliser clavier et souris, mais seront alors basculés dans le matchmaking PC, sous peine de bannissement immédiat en cas de contournement.

Chargement du sondage...

0 votant

Enfin, l'expansion de la franchise continue avec la sortie mondiale de Rainbow Six Mobile le 23 février. Ce portage ambitieux promet de transposer l'intensité du 5v5 sur iOS et Android, avec une vingtaine d'agents disponibles au lancement et des cartes emblématiques comme Banque et Frontière. Vous retrouverez plus d'informations dans notre article dédié à la sortie de R6 sur mobile.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Ubisoft supprime près de 400 postes et ferme deux de ses studios historiques
Rainbow Six: Siege 11 juin 2026

Ubisoft supprime près de 400 postes et ferme deux de ses studios historiques

La crise se poursuit chez Ubisoft. L'éditeur français annonce une nouvelle vague de licenciements touchant près de 380 employés. Deux studios ferment définitivement leurs portes, tandis que d'autres subissent des coupes drastiques dans le cadre d'une restructuration globale visant à réduire les coûts de l'entreprise.
Rainbow Six Siege tease une collaboration avec une légende de l'infiltration
Rainbow Six: Siege 30 janvier 2026

Rainbow Six Siege tease une collaboration avec une légende de l'infiltration

Ubisoft vient de mettre en ligne un nouveau teaser pour révéler le nom du nouveau agent jouable dans Rainbow Six Siege. D'ailleurs, ce dernier devrait enchanter les amateurs de l'œuvre d'Hideo Kojima.
La sécurité des serveurs de Rainbow Six Siege compromise deux fois en une semaine
Rainbow Six: Siege 05 janvier 2026

La sécurité des serveurs de Rainbow Six Siege compromise deux fois en une semaine

Rainbow Six Siege est de nouveau la cible d'une attaque informatique majeure. Quelques jours seulement après une première faille, de nombreux utilisateurs se retrouvent bannis pour une durée précise de 67 jours, une référence directe à un mème internet. Ubisoft n'a pas encore communiqué de solution officielle.

commentaire (0)