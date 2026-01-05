La sécurité des serveurs de Rainbow Six Siege compromise deux fois en une semaine



le 05 janvier 2026 à 18h24 Publié par Corentin Rimbert le 05 janvier 2026 à 18h24

Rainbow Six Siege est de nouveau la cible d'une attaque informatique majeure. Quelques jours seulement après une première faille, de nombreux utilisateurs se retrouvent bannis pour une durée précise de 67 jours, une référence directe à un mème internet. Ubisoft n'a pas encore communiqué de solution officielle.