La sécurité des serveurs de Rainbow Six Siege compromise deux fois en une semaine

Rainbow Six Siege est de nouveau la cible d'une attaque informatique majeure. Quelques jours seulement après une première faille, de nombreux utilisateurs se retrouvent bannis pour une durée précise de 67 jours, une référence directe à un mème internet. Ubisoft n'a pas encore communiqué de solution officielle.
La situation devient critique pour les amateurs du célèbre jeu de tir tactique d'Ubisoft. Alors que la communauté pensait avoir retrouvé une certaine stabilité après les incidents de la fin décembre
, une nouvelle vague de piratage vient frapper de plein fouet les serveurs de Rainbow Six Siege. De nombreux joueurs, en tentant de se connecter, ont eu la désagréable surprise de découvrir que leur compte était suspendu
, affichant un message d'interdiction pour une durée très spécifique.
Une attaque signée par la provocation
D'après les informations relayées par le compte spécialisé vx-underground
, les serveurs du jeu ont été compromis par une faille de sécurité exploitée par des tiers malveillants. Les utilisateurs touchés voient s'afficher une notification de bannissement pour « Harcèlement », même s'ils n'ont enfreint aucune règle de la charte communautaire. Le détail qui ne trompe pas sur l'origine frauduleuse de cette sanction est la durée de la peine : 67 jours
.
Ce chiffre n'est pas anodin et fait référence à un meme populaire au sein de la culture internet, souvent résumé par les chiffres « 6 7 ». Cette signature laisse peu de place au doute quant à la nature de l'incident, il ne s'agit pas d'une erreur algorithmique, mais bien d'une action délibérée visant à perturber l'écosystème du jeu
. Parallèlement, la page officielle de statut des serveurs d'Ubisoft
confirme des pannes généralisées. L'authentification, la boutique en jeu et le matchmaking sont indiqués comme étant hors service ou fortement dégradés, et ce, sur toutes les plateformes.
Une récidive inquiétante pour Ubisoft
Ce nouvel incident survient dans un contexte déjà tendu. Le 27 décembre dernier, Ubisoft avait dû mettre ses serveurs hors ligne en urgence suite à une première brèche de sécurité affectant le marché du jeu. Lors de cet épisode, des joueurs avaient reçu des quantités astronomiques de crédits et avaient vu apparaître des skins normalement réservées aux développeurs.
Si ce premier piratage avait un côté presque bénéfique pour certains utilisateurs, Ubisoft ayant annulé les transactions sans bannir les profiteurs, l'attaque actuelle est purement punitive pour la communauté
. La proximité temporelle entre ces deux événements soulève des questions légitimes sur la robustesse des infrastructures d'Ubisoft. On peut se demander si la faille initiale a été correctement colmatée ou si les pirates ont conservé un accès privilégié aux systèmes depuis la semaine dernière.
Des événements majeurs compromis
Le timing de cette attaque est particulièrement malheureux pour l'éditeur français. Rainbow Six Siege accueille actuellement une collaboration d'envergure avec l'anime L'Attaque des Titans
, permettant notamment d'obtenir des cosmétiques exclusifs pour l'opératrice Amaru. De plus, l'opération Tenfold Pursuit bat son plein, offrant des récompenses quotidiennes aux joueurs assidus.Les victimes de cette vague de bannissement injustifiée risquent de perdre un temps précieux pour compléter ces défis limités dans le temps
. Bien qu'il soit fort probable qu'Ubisoft rétablisse l'accès aux comptes et annule ces sanctions absurdes avant l'échéance des 67 jours, l'image du jeu, qui conserve pourtant une base solide de 50 000 joueurs simultanés sur Steam après dix ans d'existence, pourrait en pâtir durablement si la sécurité n'est pas renforcée rapidement
. Le studio n'a, pour le moment, pas communiqué.
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