Krafton (PUBG) ambitionne de devenir une entreprise « AI-First » et cela énerve les joueurs

Dans un communiqué partagé sur son site coréen, l'éditeur et développeur Krafton (derrière PUBG) déclare redoubler d'efforts pour l'intégrer l'intelligence artificielle dans toutes ses activités.
L'impact grandissant de l'intelligence artificielle dans l'industrie du jeu vidéo
fait régulièrement la une de l'actualité. Rien qu'en 2025, cette technologie controversée a été associée à un trailer d'ARK: Survival Evolved
, a été imposée dans les locaux de King (développeur de Candy Crush) et a progressivement gagné du terrain sur Steam
.
Cependant, certains grands acteurs du jeu vidéo n'hésitent pas à promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est notamment le cas de Krafton, le développeur et éditeur de PUBG, d'inZOI ou encore de Subnautica 2
. En mars 2025, son directeur évoquait déjà l'utilisation de l'IA générative pour aider les joueurs
à créer des mods dans sa simulation de vie. Cependant, l'entreprise veut aller encore plus loin et l'a affirmé dans un communiqué publié le 24 octobre 2025.
Utiliser l'intelligence artificielle dans toutes les branches de l'entreprise, y compris la gestion, les ressources humaines et le développement
Le communiqué en question précise que l'intelligence artificielle sera présente dans la plupart des locaux et des branches de Krafton
. Cela inclut notamment l'automatisation des flux de travail, la gestion des ressources humaines ou la programmation des titres de la franchise PUBG
avec un objectif en tête : « l'encouragement du changement au sein des individus et des organisations, l'augmentation de la productivité globale et l'accélération de la croissance de la valeur de l'entreprise à moyen et long terme
».
Grâce à notre stratégie « AI First », Krafton élargira les opportunités de croissance pour chaque membre, développera les initiatives créatives axées sur l'expérience joueur et sera le fer de lance de l'innovation en matière d'IA dans l'industrie du jeu vidéo. Nous établirons des normes opérationnelles axées sur l'IA et présenterons les meilleures pratiques qui pourront être référencées dans l'industrie mondiale du jeu vidéo.
Afin de pouvoir permettre cette transformation en entreprise AI-First, Krafton a annoncé un investissement d'environ 100 milliards de wons coréens
(soit approximativement 60 millions d'euros au taux de change actuel). Puis 30 milliards de wons supplémentaires (environ 18 millions d'euros) seront alloués chaque année, à compter de 2026, « pour accompagner activement ses employés dans l'utilisation et l'application directes de divers outils d'IA dans leur travail
».
Les internautes choqués par les choix de la maison-mère de PUBG
Depuis cette annonce, les opinions de joueurs choqués se multiplient sur Reddit
. Certains espèrent que tous les jeux de l'éditeur (notamment Subnautica 2) ne seront pas concernés
par ce choix controversé. Tandis que d'autres déclarent que « L'intelligence artificielle étant une infrastructure pour les ressources humaines, cela sonne comme le début de la fin des temps
».
De nombreux commentaires montrent que les joueurs souhaitent avant tout que l'humain reste le principal moteur du jeu vidéo
, en prônant une véritable créativité. Mais l'utilisation systématique de l'IA dans d'autres secteurs laisse entrevoir la possibilité de licenciements en pagaille
. En effet, si des machines sont capables de réaliser le travail d'être humains, les effectifs de Krafton pourraient diminuer dans le futur. Cependant, il est encore trop tôt pour évoquer cette possibilité.
Néanmoins, l'évolution de Krafton en entreprise AI-First risque d'être surveillée de très près par les autres éditeurs et développeurs dans les prochaines années.
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