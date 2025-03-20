ARK: Survival Evolved cède aux sirènes de l'IA et cela agace fortement les joueurs

ARK: Survival Evolved va bientôt avoir droit à un nouveau DLC prenant place dans les fonds marins. Mais sous l'eau, l'intelligence artificielle joue un rôle inattendu.
La place de l'intelligence artificielle dans la création vidéoludique continue de faire débat. Si elle peut apporter de nombreux atouts, elle est vivement critiquée quand elle est liée à l'identité visuelle. D'autant que les joueurs sont aujourd'hui capables de repérer rapidement du contenu généré par IA, qu'il soit fixe ou mobile. Cependant, il n'était pas utilisé pour la promotion d'un jeu vidéo, jusqu'à la mise en ligne du trailer d'ARK: Aquatica
.
Une IA-quatica qui ne passe pas pour la communauté d'ARK: Survival Evolved
Aquatica est un DLC à venir pour le jeu ARK: Survival Evolved
. Prévu pour juin 2025, il est censé célébrer les 10 ans du jeu en apportant une nouvelle région à explorer. Le gameplay sera entièrement axé autour de l'exploration sous-marine
et il sera aussi bien adapté aux joueurs débutants qu'aux vétérans. Afin de promouvoir ce DLC anniversaire, Snail Games USA a partagé une bande-annonce publié le 18 mars 2025 sur YouTube.
Cependant, ce trailer également présenté dans le cadre de la Game Developers Conference 2025 est sous le feu des critiques. Les commentaires de la vidéo pointent l'utilisation massive de l'intelligence artificielle et l'absence d'images tirées du jeu
pour dévoiler le contenu sous-marin d'ARK: Survival Evolved. Les animations sont mauvaises, certaines textures sont décalées par rapport au mouvement des créatures marines et aucun plan n'est semblable aux images promotionnelles publiées sur la page Steam du DLC.
Le plus surprenant est que l'un des plus célèbres créateurs de contenus sur le titre, Syntac, a critiqué ce choix dans les commentaires de la vidéo : « C'est dégoûtant et vous devriez avoir honte. »
Le dégoût généralisé de la communauté est également visible sur le subreddit du jeu, reprochant également l'utilisation d'une voix générée par IA dans la vidéo.
Alors qu'un trailer est censé donner envie au public de découvrir le contenu présenté, ARK: Aquatica provoque l'effet inverse. Désormais, il faut attendre le lancement du DLC pour voir si ce choix artistique a un impact négatif sur la popularité du jeu.
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