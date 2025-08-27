King (Candy Crush) contraint d'utiliser l'IA pour le développement de ses jeux



le 27 août 2025 à 14h21 Publié par Justine Manchuelle le 27 août 2025 à 14h21

La question de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo fait débat. Mais sous la pression de géants qui les ont rachetés, certains développeurs n'ont pas d'autre choix que d'employer ces outils controversés.