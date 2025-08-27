King (Candy Crush) contraint d'utiliser l'IA pour le développement de ses jeux

La question de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo fait débat. Mais sous la pression de géants qui les ont rachetés, certains développeurs n'ont pas d'autre choix que d'employer ces outils controversés.
Que ce soit pour générer des vidéos de présentation (comme ce fut le cas avec ARK: Aquatica), pour concevoir des personnages ou pour accélérer le développement, l'intelligence artificielle s'impose de plus en plus dans le monde du jeu vidéo
. Rapide et économique, cette technologie permet de réduire les coûts au détriment de centaines d'emplois. Si la place de l'IA dans le processus créatif reste controversée, certains géants de l'industrie imposent à leurs studios d'utiliser cette technologie
.
Tous les corps de métier poussés à utiliser l'intelligence artificielle
En juillet 2025, Microsoft annonçait une importante vague de licenciements dans ses différents studios, y compris ceux rachetés en 2023 dans le cadre de l'acquisition d'Activision Blizzard. King, développeur des jeux Candy Crush
, n'a pas échappé aux suppressions de postes. Mais si 200 personnes ont perdu leur emploi suite aux événements du début de l'été
, Microsoft a imposé une nouvelle condition stricte aux équipes de King.
Dans le cadre d'une enquête de plusieurs semaines, les journalistes du site mobilegamer.biz
ont échangé avec des employés de King travaillant notamment sur les jeux Candy Crush. Ces derniers ont déclaré que « chaque artiste, designer, développeur, et même manager » a reçu la consigne d'utiliser l'intelligence artificielle dans au moins une tâche quotidienne
.
Celle-ci doit être strictement respectée car provenant directement de Microsoft. Si les programmes évoqués ne sont pas mentionnés, il semble que ChatGPT soit le plus utilisé à l'heure actuelle.
Objectif : une utilisation systématique et quotidienne de l'IA dans les locaux de King
L'enquête révèle que cette utilisation serait encore assez limitée à l'heure actuelle. Toutefois, Microsoft semble déterminé à imposer l'intelligence artificielle dans le développement de ses titres. En 2024, le géant américain avait ainsi déclaré vouloir atteindre « 70 à 80 % d'utilisation quotidienne de l'IA »
par ses équipes. Mais l'objectif final serait d'atteindre les 100 % d'utilisation quotidienne d'ici la fin de l'année 2025
.
Imposer l'utilisation de l'intelligence artificielle ne serait pas la seule contrainte dans les locaux de King. En effet, l'article mentionne également un management toxique, des réductions d'effectifs malgré des performances satisfaisantes du personnel, des licenciements aléatoires et des actions en justice
liées à des désaccords sur les indemnités de départ. Le climat est donc très tendu entre le créateur de Candy Crush et Microsoft et il faut espérer une amélioration de la situation dans les prochaines semaines.
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