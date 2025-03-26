Le directeur d'InZOI évoque la pression face aux Sims et clarifie l'utilisation controversée de l'IA



le 26 mars 2025 à 10h15 Publié par Florian Lelong le 26 mars 2025 à 10h15

Alors que le très attendu jeu de simulation de vie InZOI s'apprête à sortir dans quelques jours, son directeur, Hyungjun Kim, a récemment pris la parole pour évoquer ses inspirations, notamment avec Les Sims, et pour répondre aux inquiétudes liées à l'utilisation controversée de l'intelligence artificielle générative dans le jeu.