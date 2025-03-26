Le directeur d'InZOI évoque la pression face aux Sims et clarifie l'utilisation controversée de l'IA

Alors que le très attendu jeu de simulation de vie InZOI s'apprête à sortir dans quelques jours, son directeur, Hyungjun Kim, a récemment pris la parole pour évoquer ses inspirations, notamment avec Les Sims, et pour répondre aux inquiétudes liées à l'utilisation controversée de l'intelligence artificielle générative dans le jeu.
Un immense respect pour Les Sims, malgré une ambition affirmée
Dans une interview accordée à PCGamesN
, Kjun explique d'emblée que malgré les attentes importantes, il ne voit pas encore InZOI comme un concurrent direct des Sims
, mais plutôt comme un jeu complémentaire :
Les Sims est un jeu incroyable, et je ne pense pas qu'InZOI soit comparable — du moins, pas encore. Nous faisons simplement nos premiers pas sur le chemin tracé par Les Sims. Chaque fois que j'y joue, j'apprends quelque chose de nouveau et je me sens souvent en accord avec les décisions prises par son équipe de développement.
Pour Kjun, les deux jeux ont chacun leur place dans le paysage vidéoludique :
Tout comme chaque personne mène une vie unique, Les Sims et InZOI possèdent chacun leur propre sens et leur propre valeur.
Absence des Sims 5 : une opportunité ou une pression supplémentaire ?
Le timing particulier d'InZOI intervient alors qu'EA continue d'investir dans Les Sims 4, retardant la sortie de son successeur, actuellement connu sous le nom de Project Rene
, attendu au plus tôt pour 2026.
Cette absence du prochain Sims offre-t-elle à InZOI une opportunité inespérée ou représente-t-elle plutôt une pression supplémentaire face à un jeu aussi établi que Les Sims 4 ? Kjun ne cache pas que la situation actuelle génère une pression intense :
Pour être honnête, c'est une énorme pression pour nous. Les Sims perfectionnent leur simulation de vie depuis des décennies, et la profondeur de leur gameplay est incroyable. Plus ils ajoutent de richesse à leur jeu, plus c'est un défi pour nous.
Si Les Sims 5 étaient en développement maintenant, nous aurions pu démarrer à égalité, mais ce n'est pas le cas. En tant que joueur, je soutiens sincèrement Les Sims et j'ai hâte de découvrir ce qu'ils nous réservent à l'avenir.
Une utilisation créative de l'IA pour faciliter le contenu généré par les joueurs
Le directeur d'InZOI insiste particulièrement sur l'intégration d'outils créatifs alimentés par l'intelligence artificielle — une fonctionnalité qu'il souhaitait profondément apporter à la communauté :
Créer des mods est passionnant dans des jeux comme Les Sims, mais cela prend énormément de temps et peut devenir très compliqué lorsqu'on rencontre des bugs.
Cette expérience personnelle l'a conduit à proposer des outils facilitant la création de contenu dans InZOI, comme l'édition urbaine, l'ajustement de statuts de ville et les outils créatifs basés sur l'IA. L'objectif : permettre aux joueurs de créer librement et simplement
, tout en évitant les frustrations habituelles des mods.
L'IA générative, complémentaire plutôt que substitutive
Concernant les inquiétudes autour de l'impact de l'IA sur la création artistique traditionnelle, Kjun se veut rassurant. Il précise que si l'IA apporte un « avantage significatif en termes de liberté créative
», elle ne remplacera pas la qualité du contenu fabriqué manuellement par les équipes :
Les ressources générées par l'IA n'ont pas encore surpassé la qualité des ressources créées à la main par notre équipe de développement. Nous continuerons donc à produire nous-mêmes la plupart des éléments officiels pendant encore longtemps.
Il ajoute que l'équipe prévoit d'observer attentivement les retours des joueurs concernant l'utilisation de l'IA afin d'ajuster ou d'améliorer ces fonctionnalités à l'avenir.
Pour éviter tout problème légal ou éthique, InZOI utilise un modèle propriétaire d'IA entraîné exclusivement sur des données détenues par l'entreprise et libres de droits d'auteur. De plus, toutes les opérations de génération d'IA se déroulent directement sur les appareils des joueurs, assurant ainsi leur confidentialité.
InZOI prêt à accueillir les joueurs avec un accès anticipé généreux
InZOI sortira en accès anticipé dès le vendredi 28 mars 2025
au prix de 39,99 €
. Kjun a confirmé lors d'un récent livestream que tous les contenus additionnels (DLC et mises à jour) seraient gratuits jusqu'à la fin de la période d'accès anticipé, une décision qui devrait renforcer l'intérêt des joueurs.
Le succès d'InZOI dépendra en grande partie de sa capacité à se différencier suffisamment des Sims tout en respectant son héritage. Le jeu semble toutefois bien parti pour attirer une communauté solide grâce à ses innovations audacieuses et à une communication transparente autour de ses ambitions et de ses limites.
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