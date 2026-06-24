Un nouveau jeu PUBG sera annoncé à la gamescom 2026

L'éditeur sud-coréen Krafton prépare une annonce majeure pour la gamescom 2026. Malgré l'annulation récente de certains projets, un jeu inédit tiré de l'univers PUBG sera dévoilé cet été. Une présentation européenne stratégique qui s'accompagnera de quatre autres titres très attendus par la communauté.

L'éditeur sud-coréen Krafton ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Alors que la gamescom 2026 approche à grands pas, l'entreprise vient de confirmer sa présence au célèbre salon allemand avec un catalogue particulièrement chargé. Au centre de toutes les attentions se trouve un projet encore bien mystérieux, directement issu de la franchise reine de la société, à savoir PUBG.

Un nouveau souffle pour le célèbre jeu de tir

Si la licence a connu des hauts vertigineux avec ses versions classiques et mobiles, elle a aussi essuyé des plâtres. L'arrêt brutal de PUBG: BLINDSPOT, un jeu de tir tactique centré sur cet univers, a prouvé que le nom seul ne suffit pas à garantir le succès. Krafton a retenu la leçon et s'apprête à dévoiler une toute nouvelle vision pour sa franchise phare d'ici la fin de l'été.













C'est donc dans les allées du salon de Cologne, qui se tiendra du 26 au 30 août 2026, que PUBG Studios lèvera le voile sur ce projet inédit. Le choix d'une annonce sur le sol européen montre clairement la volonté de viser un marché mondial et de ne pas se limiter au public asiatique. L'éditeur reste pour le moment très discret sur la nature exacte du jeu.

Développé à partir de l'univers de PUBG, ce titre propose un nouveau cadre révolutionnaire et une expérience de jeu unique aux joueurs du monde entier.

Cette déclaration officielle laisse la porte ouverte à de nombreuses spéculations. S'agira-t-il d'un jeu de survie narratif, d'un monde ouvert persistant ou d'une nouvelle approche compétitive ? Le mystère reste entier. En parallèle, il est important de rappeler que PUBG: BLACK BUDGET, un jeu d'extraction tactique situé dans le même univers; poursuit son développement et va lancer un nouveau test dans quelques jours.

À lire également PUBG: Black Budget lance une deuxième alpha

Une sélection de jeux variés et ambitieux

Outre ce titre phare, Krafton profitera de l'événement pour mettre en avant ses partenariats avec des studios créatifs internationaux. Pas moins de quatre autres jeux seront présentés au public et à la presse, illustrant la volonté de l'éditeur de diversifier son catalogue bien au-delà de son jeu de tir fétiche.

Parmi les nouveautés très attendues figure NO LAW, un jeu de tir en vue subjective en monde ouvert développé par Neon Giant, le studio derrière le très apprécié The Ascent. Plongé dans une ambiance cyberpunk très sombre, le joueur incarnera un ancien soldat explorant une ville portuaire surpeuplée et sans foi ni loi pour récupérer son dû.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Les amateurs de compétition pourront quant à eux découvrir un nouveau jeu d'arène tactique développé par Nirvanana. Project ZETA proposera des affrontements intenses où quatre équipes s'opposeront simultanément sur un même champ de bataille. Un premier test communautaire est d'ailleurs prévu pour ce week-end.

Enfin, nous découvrirons Age Twisters et TARAE: The Unbound, qui seront tous deux révélés à ce moment également.