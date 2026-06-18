PUBG Ally, la nouvelle intelligence artificielle de PUBG qui va changer vos parties, est disponible en test

Krafton innove avec le lancement de la bêta d'Ally Duo sur PUBG Battlegrounds. Ce nouveau mode arcade permet aux joueurs de faire équipe avec Ella, une intelligence artificielle ultra-réactive. Une avancée technologique majeure pour l'expérience coopérative.

L'univers des jeux de tir de type battle royale s'apprête à franchir un nouveau cap technologique. Krafton a officiellement annoncé le lancement de la bêta d'Ally Duo, un mode arcade inédit pour PUBG. La grande nouveauté réside dans l'intégration de PUBG Ally, un système d'intelligence artificielle avancé annoncé début 2025 permettant de jouer en coopération avec un personnage contrôlé par la machine. Fini les parties en solitaire frustrantes, les joueurs peuvent désormais arpenter la célèbre carte de Sanhok en compagnie d'Ella, un partenaire virtuel d'un genre nouveau.

Une intelligence artificielle comme véritable partenaire de jeu

Contrairement aux personnages non jouables traditionnels dont les comportements sont dictés par des scripts prédéfinis, Ella représente une avancée majeure dans l'interaction homme-machine au sein du jeu vidéo. Les développeurs décrivent cette innovation comme un personnage co-jouable, conçu spécifiquement pour évoluer aux côtés des humains.

Le nouveau mode de PUBG qui utilise l'IA pour jouer avec vous.

Les joueurs ont la possibilité de communiquer directement avec Ella via le chat vocal de leur microphone. Que ce soit pour obtenir des ressources, lui demander de se déplacer ou attaquer, l'intelligence artificielle est capable de comprendre et de répondre en temps réel.

La technologie NVIDIA au service de la réactivité

Pour rendre cette expérience possible, Krafton s'est appuyé sur un petit modèle linguistique intégré directement sur l'appareil et basé sur la technologie NVIDIA ACE. Ce système utilise des technologies de pointe en matière de reconnaissance vocale et de synthèse vocale. L'objectif est d'offrir une fluidité parfaite lors des affrontements. Ainsi, pour les actions nécessitant des réflexes immédiats comme les combats ou les déplacements urgents, le temps de latence est réduit au strict minimum. Lorsqu'il s'agit de situations plus calmes demandant une réflexion tactique, l'intelligence artificielle analyse le contexte global de la partie et l'historique de la conversation pour proposer des solutions adaptées. L'interaction devient ainsi beaucoup plus naturelle et immersive pour les survivants virtuels.

Les ambitions de Krafton pour l'avenir de PUBG

Cette phase de test n'est que la première pierre d'un édifice bien plus grand pour le studio coréen, qui mise énormément sur l'intelligence artificielle pour renouveler ses licences phares. L'entreprise avait d'ailleurs déjà présenté ses modèles d'intelligence artificielle multimodaux sous la marque Raon plus tôt dans l'année, confirmant sa volonté d'intégrer ces technologies de manière pérenne dans ses futures productions.

Ally Duo constitue une première étape pour explorer la manière dont les compagnons IA peuvent créer de nouvelles façons de jouer. Nous sommes impatients de recueillir les impressions des joueurs pendant la bêta et de continuer à améliorer l'expérience en fonction de leurs commentaires.

Une bêta mondiale pour tester les limites du système

Les curieux et les passionnés de battle royale peuvent s'essayer à ce nouveau mode coopératif, dès maintenant et jusqu'au 1er juillet. Bien que la bêta soit accessible à l'échelle mondiale, il est important de noter que les interactions vocales avec Ella ne sont pour le moment prises en charge qu'en coréen, en chinois et en anglais. Le studio compte s'appuyer massivement sur les retours de la communauté pour peaufiner sa technologie avant un éventuel déploiement définitif.

Nous pensons que PUBG Ally peut ouvrir de nouvelles opportunités pour les créateurs en permettant différents types de gameplay, d'interactions et de moments narratifs. Nous continuerons à introduire une variété de nouveaux modes qui apporteront plus de satisfaction aux joueurs de PUBG.

Reste désormais à voir si les joueurs adopteront cette nouvelle façon d'aborder le champ de bataille, ou si l'imprévisibilité d'une intelligence artificielle générative créera des situations inattendues lors des affrontements décisifs.