PUBG: NEW STATE : Codes d'échange

Codes d'échange PUBG: NEW STATE

Codes actifs PUBG: NEW STATE

6 Chicken Médailles et 3 tickets Royale Chest → HAPPYNEWSTATE (Nouveau)

(Nouveau) Caisse « Lord of Blood » → LORDOFBLOOD (Nouveau)

(Nouveau) 6 Chicken Médailles → WINTERHOLIDAY (Nouveau)

(Nouveau) Caisse « Winter Carnival » → WINTERCARNIVAL15 (Nouveau)

Codes expirés PUBG: NEW STATE

6N6V7-WJDXE-KGFM4Y

Comment activer un code dans PUBG Mobile ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les différentes listes présentes ci-dessous répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur, disponible depuis la fin d'année 2021. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement des skins qui vous permettront de personnaliser votre personnage ou des armes. Cependant, parfois, les développeurs proposent d'autres bonus, dans le but de faire plaisir à leur communauté.Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, Discord, Reddit, ou encore via les créateurs de contenu qui en publient lors des différents stream. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour. Bien évidemment, chaque code ne peut être utilisé qu'une seule et unique fois. D'autres, en revanche, sont limités et ne peuvent être utilisés que par les joueurs les plus rapides.Pour activer un code sur, vous allez devoir vous rendre sur la page spéciale ouverte par PUBG Corporation et Tencent pour l'occasion ( ici ). Il vous faudra recopier votre identifiant joueur, appelé Character ID, lequel est particulièrement long et complexe. C'est pourquoi nous vous conseillons de le copier-coller à partir de votre téléphone sur un support où il vous sera possible de le récupérer via votre ordinateur, ou de le taper une fois et l'enregistrer quelque part à fin de ne pas devoir répéter l'opération à chaque fois. Vous pouvez le trouver dans la partie « profil de joueur » en haut à gauche de votre écran (depuis le jeu), et le copier.Ensuite, vous n'avez qu'à entrer l'un des codes ci-dessus dans la partie « Coupon Code », et réussir le CAPTCHA, qui vérifie que vous n'êtes pas un bot. Ensuite, une fenêtre s'ouvrira pour vous indiquer que le contenu vous a été donné. Si le code est expiré, un message d'erreur sera alors affiché. La récompense sera automatiquement ajoutée à votre inventaire.