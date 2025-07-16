Steam : Son catalogue compte près de 20 % de jeux liés à une technologie controversée

La présence de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo est aujourd'hui un fait avéré. Mais un rapport montre le pourcentage de titres actuellement concernés et proposés à la communauté Steam.
L'intelligence artificielle
est une technologie polémique régulièrement au centre de l'actualité. Si elle est saluée quand elle est utilisée dans les domaines de l'innovation, de la santé ou de la technologie, elle est controversée quand elle est utilisée pour générer du contenu créatif. Dans l'industrie du jeu vidéo, l'utiliser peut faire débat et provoquer de vives réactions de la part des joueurs.
Dans les faits, Valve n'est pas opposé à cette technologie et possède même un tag dédié sur Steam
. Cependant, il n'existait pas encore de chiffres officiels liés au nombre de jeux utilisant cette technologie dans le cadre de leur développement, de la génération de contenus ou de bots pour les titres multijoueurs. Mais un rapport de la firme Totally Human Media publié le 13 juillet 2025
révèle que sur Steam, une partie du catalogue est concernée par ce phénomène.
L'intelligence artificielle utilisée principalement pour générer des éléments visuels dans les jeux Steam
D'après les données récoltées via l'API de Steam, environ 20 % des titres proposés sur la plateforme contiennent un élément généré grâce à l'intelligence artificielle, même si sa nature n'est pas précisée. Toutefois, Totally Human Media a souhaité approfondir les recherches. Selon leurs estimations, ce serait environ 7 800 jeux sur les 100 000 accessibles sur Steam qui auraient eu recours d'une manière ou d'une autre à l'IA
.
Cependant, les analyses estiment que l'intelligence artificielle serait utilisée à 60 % pour créer des éléments visuels
et à 40 % pour imaginer de la musique, des éléments narratifs, des éléments de marketing ou pour faciliter la programmation.
Une technologie qui s'invite dans de nombreux titres, mais qui menace de nombreux emplois
À l'échelle de l'ensemble du catalogue Steam, les 7 800 jeux concernés ne représentent qu'une petite quantité. Néanmoins, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo se démocratise. Récemment, des entreprises comme DeNA (Pokémon Pocket
) et King (Candy Crush) ont fait la une de l'actualité à cause de leur utilisation de cette technologie dans le processus de développement
.
D'autres titres comme inZOI
permettent aux joueurs d'imaginer du contenu visuel simplement en décrivant ce qu'ils souhaitent.
Même si elle fait encore débat, l'IA dans le jeu vidéo est une réalité qui risque de prendre une part de plus en plus importante dans le catalogue Steam au fil des ans.
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