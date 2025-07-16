Steam : Son catalogue compte près de 20 % de jeux liés à une technologie controversée



le 16 juillet 2025 à 17h36 Publié par Justine Manchuelle le 16 juillet 2025 à 17h36

La présence de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo est aujourd'hui un fait avéré. Mais un rapport montre le pourcentage de titres actuellement concernés et proposés à la communauté Steam.