PUBG Mobile se met à l'heure de la Coupe du monde, et des poulets prédisent le résultat

Le célèbre Battle Royale sur mobile célèbre le football avec l'événement Flame On Football Season. Jusqu'au 21 juillet, les joueurs peuvent récupérer des maillots officiels de grandes nations et participer à des pronostics insolites réalisés par de véritables poulets pour remporter des récompenses exclusives.

Le coup d'envoi est donné sur PUBG Mobile. La déclinaison du jeu sur mobile vient d'annoncer le lancement de sa Flame On Football Season, un événement majeur qui fait le pont entre l'intensité du Battle Royale et la passion du ballon rond. Jusqu'au 21 juillet 2026, les amateurs de sport et de jeux vidéo vont pouvoir vibrer au rythme des compétitions internationales directement depuis leur écran.

Des partenariats de prestige avec le Portugal et l'Argentine

L'attraction principale de cette nouvelle saison repose sur une collaboration inédite avec plusieurs équipes nationales de premier plan. PUBG Mobile a misé sur le Portugal et l'Argentine, entre autres, pour enflammer sa communauté. Les joueurs ont ainsi l'opportunité de débloquer gratuitement des ensembles de maillots de football officiels co-marqués. Ces tenues exclusives s'accompagnent de récompenses à collectionner aux couleurs du jeu.

L'événement ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe et de l'Amérique du Sud. La campagne s'étend à d'autres régions du globe avec des partenariats impliquant les équipes nationales de l'Ouzbékistan et de l'Irak. Les fans du football brésilien ne sont pas en reste puisqu'un ensemble de maillots spécial inspiré par la star Richarlison fait également son apparition dans la boutique du jeu de tir.

Des poulets pour prédire les matchs

À partir du 1er juin, les développeurs introduisent une mécanique pour le moins originale baptisée Winner Winner Chicken Predictor. Dans dix régions du monde, de véritables poulets seront mis à contribution pour deviner les vainqueurs des rencontres de la Coupe du Monde. L'animal devra choisir le drapeau national gagnant avant le début de certains matchs clés.

Les joueurs peuvent suivre les prédictions, soutenir l'équipe de leur choix et gagner des ensembles de maillots gratuits ainsi que des récompenses tout au long de l'événement, transformant chaque jour de match en une expérience communautaire.

En parallèle de ces pronostics aviaires, les participants pourront collectionner et échanger des cartes thématiques à l'effigie des joueurs et des équipes nationales. Les victoires dans le jeu prendront une nouvelle dimension avec des feux d'artifice spéciaux inspirés de l'univers du football.

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Dès maintenant disponible, l'événement Flame On Football Season est disponible jusqu'au 21 juillet, soit deux jours après la finale de la Coupe du monde, dans PUBG Mobile.