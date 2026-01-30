Pokémon Pocket vous offre toutes les cartes pour créer un deck d'élite

Afin d'aider les joueurs débutants à tester les combats en solo ou contre d'autres joueurs, Pokémon Pocket vient de mettre en ligne une série de missions permettant aux utilisateurs de créer un deck brûlant !
Disponible depuis plus d'un an, Pokémon Pocket
continue d'attirer de nouveaux joueurs grâce à ses lancements réguliers d'extensions et à ses cadeaux. Si beaucoup jouent uniquement pour collectionner des cartes virtuelles, le titre permet aussi de faire des combats contre l'IA et contre d'autres dresseurs du monde entier.
Mais pour les joueurs débutants, créer son deck peut être une épreuve au vu de la multitude de cartes utiles dispersées dans toutes les extensions du jeu, à l'image de la carte Super Bonbon
. Même s'il est possible de récupérer des decks d'emprunt, Pokémon Pocket a décidé de donner un coup de pouce aux débutants via des missions spéciales
.
Méga-Braségali EX, Entei EX et de nombreuses cartes Dresseur facilement récupérables par les joueurs de Pokémon Pocket
Lancées le 30 janvier 2026, les missions « Deck d'élite » et « Cartes Pratiques » sont visibles dans l'onglet Missions du titre de DeNA. Via de petits objectifs à accomplir, les joueurs peuvent réunir progressivement des cartes souvent utilisées par les amateurs de decks compétitifs. Il faudra notamment atteindre le niveau de joueur 3 ou gagner des points en participant à des combats solo.
Ils pourront notamment obtenir gratuitement des Sabliers Booster, mais aussi les cartes de Lilie, des cartes Super Bonbon, Recherches professorales, Fortifiant flamboyant et surtout toute la lignée évolutive de Méga-Braségali EX. D'ailleurs, ces cartes sont bien connues des amateurs de parties classées car elles entrent dans la composition du deck dédié au Starter de Feu d'Hoenn, très joué à l'arrivée de l'extension Méga Ascension
.
Des missions principalement destinées aux débutants ou à celles et ceux qui reviennent sur le jeu
Si ces missions vont enchanter les nouveaux venus sur Pokémon Pocket, les joueurs réguliers seront plus dubitatifs. En effet, la plupart d'entre eux auront déjà dans leur Cartodex les cartes offertes lors de cette campagne.
Toutefois, il est intéressant de noter que ces cartes comptent pour la progression de la collection de leurs extensions d'origine.
Ainsi, si vous n'avez pas encore obtenu le Méga-Braségali EX ou le Magby offerts, tous deux viendront s'ajouter au suivi des extensions Méga Ascension et Sagesse entre Ciel et Mer. Les possibles doublons peuvent aussi entre transformés en effets déco
.
Les missions Deck d'élite et Cartes pratiques sont d'ores et déjà disponibles dans l'application Pokémon Pocket et resteront accessibles jusqu'au 27 avril 2026 à 7h59, heure française
. Si vous débutez dans Pokémon Pocket, ne manquez donc pas cette occasion de réunir le deck Méga-Braségali EX.
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