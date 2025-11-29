Pokémon Pocket : Enflammez les parties classées avec le deck Méga-Braségali EX

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 novembre 2025 à 16h00
Parmi les Méga-évolutions disponibles dans Pokémon Pocket, Méga-Braségali EX s'est imposé comme le champion des parties classées. Découvrez comment invoquer ce Pokémon tout feu tout flamme et éliminer rapidement vos adversaires.
Pokémon Pocket : Enflammez les parties classées avec le deck Méga-Braségali EX
Depuis le lancement de l'extension Méga-Ascension, les Méga-Évolutions sont devenues incontournables dans les decks compétitifs. D'ailleurs, vous pouvez retrouver juste en dessous notre guide pour invoquer un Méga-Absol EX immortel et semer la terreur dans les parties classées. 

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Si Méga-Absol EX, Méga-Pharamp EX et Méga-Altaria occupent actuellement le Top 5 des decks les plus utilisés dans Pokémon Pocket, la première place du classement est occupée par l'un des vedettes présentes sur les boosters de la série : Méga-Braségali EX. Starter apprécié et combattant redoutable, il compte bien embraser le terrain avec son attaque Méga-Calcination. 

Le duo Entei EX / Méga-Braségali EX pour un combo qui va mettre le feu 

deck-brasegali-duo-feu
Méga-Braségali EX reprend un principe clé présent depuis l'arrivée de Simiabraz EX dans Pokémon Pocket : la rapidité des évolutions de type Feu. Grâce au Super Bonbon, vous pouvez invoquer la forme finale de Poussifeu dès les premiers tours de jeu.

De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir la forme normale de Braségali sur le terrain pour jouer la version méga-évoluée. Très rapidement, vous pouvez donc avoir un combattant possédant 210 Points de vie (ce qui le rend impossible à tuer avec une seule attaque) et dont la capacité peut éliminer de nombreux Pokémon en un seul coup.

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Mais si Braségali tarde à apparaitre ou pour renforcer sa puissance de frappe, il peut compter sur le soutien d'Entei EX. Membre le moins populaire du trio des chiens légendaires dans Pokémon Pocket, l'incarnation du Feu permet de gagner du temps en piochant une carte supplémentaire par tour et en infligeant entre 60 et 120 points de dommages aux Pokémon adverses en fonction du nombre d'énergies attachées. 

Les cartes à réunir pour jouer le deck Méga-Braségali EX dans Pokémon Pocket

Si vous voulez dompter la puissance flamboyante de Méga-Braségali EX ou ajouter un nouveau deck de type Feu à votre collection dans Pokémon Pocket, voici la liste des cartes à réunir et les extensions dans lesquelles les retrouver :
  • Poussifeu x2 (Méga-Ascension, booster Braségali)
  • Braségali (Version holographique, Méga-Ascension booster Braségali)
  • Méga-Braségali EX x2 (Méga-Ascension, booster Braségali)
  • Entei EX x2 (Source secrète)
  • Fortifiant Flamboyant x2 (Méga-Ascension booster Braségali)
  • Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
  • Super Bonbon x2 (Gardiens Astraux)
  • Hélio (Choc Spatio-temporel)
  • Lilie (Gardiens Astraux booster Solgaleo)
  • Mars (Choc Spatio-temporel booster Palkia)
  • Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
  • Casque brut (Choc Spatio-temporel)
  • Morgane (Puissance génétique booster Dracaufeu)

deck-brasegali-cartes
Hormis sa faiblesse au type Eau, ce deck brûlant possède un ennemi inattendu : Korillon. Quand son attaque Tintement est utilisé, l'adversaire ne peut pas jouer de cartes Objet depuis sa main au prochain tour. Cela peut donc totalement paralyser l'utilisation du Super Bonbon et le bon déroulé de la stratégie.

Enfin, comme toutes les Méga-évolutions, si Méga-Braségali Ex est mis K.O, l'adversaire remporte la partie. Alors restez vigilents face à ces menaces et dites-nous dans les commentaires si vous allez tester ce deck dans Pokémon Pocket !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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