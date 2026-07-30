Pokémon Pocket confirme le retour de Booster de Luxe EX pour une durée limitée

L'extension la plus brillante de Pokémon Pocket revient prochainement dans l'application ! Découvrez à quelle date vous pourrez à nouveau ouvrir des paquets de Booster de Luxe EX.

Seule extension temporaire de Pokémon Pocket, Booster de Luxe EX apparaît de manière occasionnelle dans l'application de DeNA depuis ses débuts en septembre 2025. D'ailleurs, elle prépare actuellement son retour pour permettre aux joueurs de varier leurs ouvertures pendant quelques jours.

Passage éclair à la mi-août pour Booster de Luxe EX

À l'heure où ces lignes sont rédigées, les sabliers et l'endurance des joueurs sont principalement consacrés à Domination céleste, l'extension disponible depuis le 30 juillet 2026. Pour laisser le temps à Méga-Rayquaza EX de s'imposer, Booster de Luxe EX ne va donc pas revenir immédiatement. Mais sachez que la série aux cartes brillantes parallèles revient en août prochain, pour une durée très limitée.

En effet, Booster de Luxe EX sera à nouveau disponible en jeu à partir du 14 août 2026. Mais contrairement à son précédent retour qui avait duré deux semaines, l'extension dorée ne sera présente en jeu que pendant une semaine. Si vous souhaitez compléter votre Cartodex, profitez de ce court retour !

Au-delà des ouvertures « classiques », tentez d'obtenir les cartes les plus rares en utilisant la Pioche miracle des joueurs concernés ou en faisant des échanges avec vos amis.

Une semaine brillante annoncée dans Pokémon Pocket

Ne manquez donc pas le retour de Booster de Luxe EX dans Pokémon Pocket, prévu entre le 14 août et le 21 août prochains. Rappelons que les cartes obtenues via ces ouvertures sont déjà présentes dans de précédentes extensions. Si vous les obtenez pour la première fois, vous ferez progresser le Cartodex de Booster de Luxe EX mais aussi de l'extension d'origine de la carte concernée. Et si vous voulez valider ses missions secrètes, retrouvez la liste des cartes à réunir juste en dessous.

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Que vous soyez team Méga-Rayquaza ou team Booster de Luxe dans quelques semaines, Pokémon Pocket reste jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.