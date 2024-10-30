Pokémon Pocket : Comment obtenir des effets déco sur une carte ?

Pour donner une touche originale à vos cartes dans Pokémon Pocket, il est possible de les personnaliser en ajoutant un effet déco. Découvrez avec ce guide comment procéder.
À la différence des cartes physiques, celles qui peuvent être obtenues dans Pokémon Pocket
ne peuvent pas être « Reverse ». Seules les bordures de cartes et les plus rares d'entre elles ont des effets brillants ou holographiques de base. Mais il est possible de les faire briller davantage et de se démarquer lors des combats avec l'effet déco. Cette fonctionnalité purement esthétique
permet d'ajouter un petit truc en plus aux cartes, mais aussi de recycler les doublons accumulés au gré des ouvertures de boosters.
Deux types d'effets déco disponibles pour Pokémon Pocket
En fonction de la rareté de la carte
, le type d'effet déco peut varier. Pour les cartes appartenant au set principal (c'est-à-dire les cartes ayant une rareté allant de 1 à 4 losanges), l'effet déco est ornemental.
Il ajoute un scintillement doré visible sur toute la surface de la carte, aussi bien dans la collection que lors des duels contre d'autres joueurs.
Pour les cartes secrètes en revanche (celles ayant les raretés étoiles et couronne), l'effet déco est visible quand elle est utilisée en combat. Dès qu'elle est posée, une animation se déclenche.
Selon la carte ou le type de Pokémon, elle peut prendre la forme de bulle apparaissant sur le tapis de jeu, d'une nuée de cœurs, de petites lueurs pailletées, d'anneaux et bien plus encore.
Dans les deux cas, il est nécessaire de réunir deux éléments pour débloquer l'effet déco dans Pokémon Pocket. Vous devez posséder entre 1 et 3 exemplaires supplémentaires de la carte concernée et avoir accumulé assez de Poudre éclat.
Ajouter un effet déco sur une carte Pokémon Pocket
Pour transformer une carte dans Pokémon Pocket, voici la procédure à suivre :
Pour les cartes à 1 ou 2 losanges, 2 ou 3 exemplaires seront nécessaires pour appliquer l'effet déco. Pour toutes les autres raretés, un seul doublon est requis.
- Dans le menu principal du jeu, appuyez sur l'icône de carte en bas de l'écran pour accéder à votre collection
- Sélectionnez la carte sur laquelle vous souhaitez appliquer un effet déco en appuyant
- Une fois sur la page de la carte, appuyez sur « Obtenir effets déco »
- Choisissez le type d'effet que vous souhaitez appliquer si la carte peut en avoir plusieurs. Sinon, sélectionnez l'effet Scintillement doré
- Vérifiez que vous possédez les ressources nécessaires, puis appuyez sur « Échanger »
En revanche, plus la carte en question est rare, plus il faudra une grande quantité de Poudre éclat. Ces améliorations peuvent nécessiter entre 50 et 6 000 Poudres éclat par carte
. Vous pouvez obtenir cet objet spécial en complétant les différentes collections de cartes ou en terminant certaines missions.
commentaire (0)