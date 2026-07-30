Pokémon Pocket augmente vos chances d'obtenir des cartes rares avec cette fonctionnalité

Si vous êtes malchanceux lors de vos ouvertures dans Pokémon Pocket, cet ajout disponible depuis le lancement de Domination céleste pourrait bien amener des cartes brillantes dans vos paquets.

En ouvrant des boosters dans Pokémon Pocket, certains ont beaucoup de chance et une belle carte à chaque paquet. Mais d'autres enchaînent les boosters ne contenant que des cartes de rareté un ou deux diamants.

Afin de contrer cette malchance, le titre de DeNA a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui devrait donner le sourire à celles et ceux qui cherchent désespérément de petites étoiles en ouvrant ces paquets.

Une ouverture avec une carte de rareté 4 diamants ou plus garantie à cette condition

Depuis la mise à jour du 30 juillet 2026 et l'arrivée de l'extension Domination céleste, il est possible d'avoir une ouverture de booster avec une carte de rareté 4 diamants ou plus garantie dans toutes les extensions du jeu. Jusqu'à présent, cette règle ne concernait que la série spéciale Booster de Luxe EX, proposée de manière occasionnelle dans l'application. Mais les paquets ne contiennent que 4 cartes.

Avec cet ajout, les boosters de 5 cartes de vos extensions préférées sont concernés. Mais pour obtenir l'un de ces boosters avec une rareté de 4 diamants ou plus garantie, il y a une condition à respecter. En effet, il ne sera débloqué que si vous n'obtenez aucune carte de rareté 4 diamants ou plus après 12 ouvertures de boosters.

Attention : pour que cette condition soit respectée, vous devez impérativement ouvrir des boosters de la même extension pour valider cette progression.

Un ajout bienvenu mais invisible pour les utilisateurs de Pokémon Pocket

Précisons que si cette fonctionnalité va permettre de limiter la frustration des joueurs, le nombre d'ouvertures restantes avant de débloquer le booster à rareté 4 diamants ou plus garanti ne sera pas affiché. Quant aux chances d'obtention des cartes en question et aux règles spécifiques liées à cette nouvelle mécanique, elles sont consultables en lisant la page « Avertissement » dans l'onglet « Chances d'obtention » du booster de votre choix.

Vous pouvez y accéder en appuyant sur l'encart en bas à gauche de l'écran avant d'ouvrir un paquet. Profitez dès maintenant de cette nouveauté dans Pokémon Pocket, le titre jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.