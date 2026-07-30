Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Domination céleste et comment les valider

Chasseurs de récompenses rares et complétistes de tous âges, découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour valider les missions cachées de l'extension Domination céleste et les surprises récupérables de cette manière.

Invisibles dans l'application Pokémon Pocket jusqu'à ce qu'elles soient validées par les joueurs, les missions secrètes sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent (parfois de manière accidentelle) les cartes concernées.

Avec le majestueux Méga-Rayquaza EX en vedette, l'extension Domination céleste est l'une des plus marquantes de l'année 2026. Disponible depuis le 30 juillet 2026, celle qui est connue comme l'extension B4 est une série majeure avec plus de 230 cartes à réunir. Cela signifie que plusieurs missions secrètes attendent les plus chanceux et les plus déterminés.

Une nouvelle extension de Pokémon Pocket avec des défis difficiles à relever

Comme ce fut le cas avec l'extension Jours heureux, préparez-vous à des défis accessibles et à des épreuves plus techniques pour réussir toutes les missions secrètes de Domination céleste. Certains classiques sont de retour et d'autres collections ne nécessitant que 2 à 5 cartes à réunir pour gagner de belles récompenses.

Les missions Musée, un classique qui va vous mettre à l'épreuve dans Domination céleste

Les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares ou Alternative rares spécifiques. Domination céleste vous propose de réunir deux nouveaux musées, mais avec un nombre conséquent de cartes pour chacune d'entre elles. La chance, les Pioches miracles et les échanges seront donc très utiles pour les valider. Rappelons qu'en terminant ces missions, vous obtiendrez 12 Sabliers booster, 36 Sabliers miracle et 10 Tickets boutique.

Musée de Domination céleste 1 : Chenipotte Lilia Mélokrik Limaspeed Ponyta Feurisson Kyogre Clamiral Raichu Zapétrel Mélofée Tarsal Okéoké Plumeline Anorith Medhyèna Gloupti Vostourno Genesect Draco Bruyverne Motorizard Rattatac Capumain



Musée de Domination céleste 2 : Apireine EX Typhlosion EX Mega-Sharpedo EX Wailord EX Mega-Gallame EX Hoopa EX Mega-Métalosse EX Lakmécygne EX



Les petites missions secrètes vous offrant 12 Sabliers Miracle et 2 Tickets Boutique

Depuis quelques mois, des missions consultables par l'ensemble des joueurs permettent d'obtenir facilement 12 sabliers Miracle et 2 Tickets Boutique. Dans Domination céleste, les défis à relever et les cartes associés sont les suivants. Notons que dans la plupart des cas, obtenir les versions présentes dans le set principal ou dans le set secret compte dans la progression de la mission :

Les légendes de Hoenn (Kyogre, Groudon et Rayquaza / Mega-Rayquaza EX)

Les Pokémon du port (Stari, Carvanha et Zapétrel Illustration rare)

Des Pokémon qui s'amusent au parc (Pikachu, Pachirisu, Couaneton et Medhyèna Illustration rare)

Les Pokémon des ruelles (Malosse, Medhyèna, Linéon de Galar, Rattata et Rattatac

Une fusion de Méga-Métalosse (Terhal, Terhal, Métang, Métalosse et Méta-Métalosse EX)

Une profusion de Méga-Métalosse ?!

Avec la troisième génération de Pokémon à l'honneur et une fusion présente dans les petites missions secrètes, Méga-Métalosse est l'un des acteurs vedettes de Domination céleste avec Méga-Rayquaza. Une autre mission secrète lui est consacrée, mais vous devrez être très patient pour la valider.

Vous pouvez la retrouver dans le lien juste au-dessus et découvrir les conditions d'obtention de sa récompense : un emblème vert et bleu à l'effigie de Méta-Métalosse.

Compléter le set principal, la dernière mission (presque secrète) de Domination céleste

Une dernière mission pas si secrète demande aux joueurs de Pokémon Pocket de réunir toutes les cartes du set principal de chaque extension. Dans Domination céleste, pour y parvenir, vous devez collecter les 155 cartes communes, unco, holographiques et EX. Cette mission se fait au fil des jours en ouvrant des paquets et en partageant des cartes avec vos amis.

Mais la récompense de cette nouvelle mission va ravir les collectionneurs d'emblèmes. En effet, une fois que vous aurez validé cette dernière mission, vous recevrez un emblème et une icône représentant Méga-Rayquaza.