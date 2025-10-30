Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Méga-Ascension

Une nouvelle année débute dans Pokémon Pocket avec la sortie de l'extension B1, Méga-Ascension. Découvrez tout ce que celle-ci vous réserve, ses clins d'œil à la toute première extension du titre et les nouveautés qui accompagnent ce lancement.
Le 30 octobre 2025 est une date importante à plus d'un titre pour les joueurs de Pokémon Pocket
. En effet, le titre de DeNA célèbre à cette date son premier anniversaire. Pour l'occasion, les joueurs peuvent profiter d'un compte à rebours gratuit
permettant de récupérer 5 boosters et une carte promotionnelle très festive.
Mais le 30 octobre 2025 marque également le début de l'année 2 et du bloc B
avec la première extension de cette nouvelle année : Méga-Ascension
. Révélée il y a peu via un trailer, elle est officiellement disponible en jeu depuis ce matin à 6 h 59 heure française. D'ailleurs, elle pourrait bien rappeler quelques souvenirs à celles et ceux qui étaient présents au lancement de Pokémon Pocket.
Dans cet article, découvrez tout ce que vous réserve l'extension B1, son contenu et ses secrets.
Méga-Ascension, la petite sœur spirituelle de la première extension de Pokémon Pocket
Si Booster de Luxe EX avait marqué les esprits en devenant l'extension de Pokémon Pocket contenant le plus de cartes, Méga-Ascension tente de l'égaler. Avec 331 cartes différentes (secrètes comprises),
l'extension B1 devient officiellement le deuxième set contenant le plus de cartes de toute l'histoire du jeu. Mais ce nombre massif n'est pas anodin car Méga-Ascension n'est pas divisée entre 2, mais bien entre 3 boosters différents
.
En cela, Méga-Ascension est donc identique dans son fonctionnement à Puissance génétique, la première extension de Pokémon Pocket. D'ailleurs, il est possible que ce système d'extension à 3 boosters soit repris chaque année à l'introduction d'un nouveau bloc. Mais cela reste hypothétique et n'a pas encore été confirmé par DeNA ou The Pokémon Company.
Du côté des boosters, vous aurez donc le choix entre trois Méga-Pokémon déjà présents dans les différents trailers du jeu : Méga-Altaria, Méga-Braségali et Méga-Léviator. Comme dans Puissance génétique, chaque booster contiendra une partie des cartes du set principal mais également des cartes exclusives
qui ne pourront être obtenues qu'en ouvrant ces paquets (ou en les échangeant avec vos amis).
Plus de 330 nouvelles cartes prêtes à rejoindre vos collections dans Pokémon Pocket
Si Méga-Ascension est constitué de 331 cartes différentes, cette imposante collection est divisée en 2 parties. La première, qui compose le set principal, comprend 226 cartes communes, unco, holographiques et EX
réparties entre les 3 boosters. Contrairement aux extensions précédentes, aucune région précise de la franchise Pokémon n'est mise en avant.
Vous pourrez donc retrouver dans vos pioches des créatures de Hoenn, de Kanto, d'Unys ou encore de Galar. Bien entendu, les Méga-évolutions sont à l'honneur (sortie de Légendes Pokémon: Z-A oblige) avec 6 variantes à récupérer.
Pour les cartes secrètes, Méga-Ascension reprend une formule déjà proposée depuis plusieurs extensions. Les plus chanceux pourront donc trouver des cartes chromatiques (ou Shinys) lors de leurs ouvertures de boosters.
La répartition des cartes secrètes pour cette nouvelle série de cartes est la suivante :
- 24 cartes Illustration rare
- 21 cartes Full Art dont 15 Pokémon et 6 cartes Dresseur
- 12 cartes Alternative rare
- 3 carte Immersives à l'effigie de Méga-Altaria EX, Méga-Braségali Ex et Méga-Léviator EX
- 30 cartes à un éclat coloré, souvent appelées « Bébés shinys » par la communauté
- 12 cartes à deux éclats colorés
- 3 carte Gold rare représentant Fragilady, Trousselin et Fortifiant Flamboyant
Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques, mais aussi grâce à la Pioche miracle
. Avec 3 boosters différents, l'excitation du lancement et les sabliers économisés, les premiers jours proposeront pléthore de cartes faciles à obtenir et à ajouter à votre Cartodex.
Une montagne de missions ajoutée pour faire le plein de récompenses
Qui dit nouvelle extension de Pokémon Pocket dit également nouvelles missions à valider. Même si l'année B apporte quelques nouveautés, le fonctionnement reste le même sur les missions d'extensions.
Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) ou des cartes spécifiques pour terminer ces mini-défis.
En récompense, vous obtiendrez des Tickets boutique de couleur bleu foncé. Ceux-ci pourront être échangés contre les emblèmes exclusifs de la série, représentant les 3 Pokémon sur ses paquets. En obtenant certaines cartes, vous débloquerez également des decks d'emprunt à utiliser lors des combats solo ou des parties classées.
Enfin, les amateurs de combats ne sont pas oubliés. L'extension ajoute plusieurs défis de combat Solo et des missions Deck à valider.
Triomphez face à ces nouveaux adversaires pour gagner de nombreuses récompenses, dont des Sabliers boosters, des Poudres éclat et plus encore
commentaire (1)
Allez je vais le relancer juste pour les 1 an