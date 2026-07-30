Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Promo-B de Celebi ?

Laissez-vous tenter par une promenade en forêt aux côtés de Celebi ! Le petit esprit de la nature a droit à une magnifique carte promotionnelle qui n'est obtenable que d'une seule manière.

Les cartes promotionnelles sont l'occasion d'ajouter une touche unique à votre Cartodex dans Pokémon Pocket. En règle générale, elles se basent sur une carte existante, mais proposent une illustration différente. Pour combler tous les dresseurs, des Pokémon très appréciés sont souvent mis à l'honneur de cette manière.

Que ce soit Victini, Psykokwak, Pikachu ou Métamorph, tous ont déjà eu droit à une très belle carte promotionnelle par le passé. Alors que le mois d'août s'apprête à commencer, un nouveau Pokémon fabuleux va recevoir sa carte spéciale : Celebi.

Promenons-nous dans les bois, quand Celebi passe par-là

Souvent surnommé « le Gardien de la forêt », Celebi est un Pokémon puissant issu de la deuxième génération. S'il est capable de voyager dans le temps, il peut aussi contrôler la nature et donner de la force aux plantes. Sa nouvelle carte promotionnelle met donc en avant son lien avec la nature en le présentant en train de s'amuser au milieu des bois.

De base, vous pouvez ajouter Celebi à votre collection en récupérant sa carte holographique ou Gold rare pour les plus chanceux en ouvrant des boosters de l'extension Aura palpitante. Mais sa variante Illustration rare pourrait bien faire craquer les joueurs.

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Sachez toutefois que les deux cartes possèdent les mêmes caractéristiques, qu'il s'agisse des points de vie, des attaques ou des faiblesses. Seule l'illustration de la carte est différente.

Une jolie carte forestière réservée aux détenteurs du Pass Premium de Pokémon Pocket

Proposé pour une durée limitée en jeu, le Celebi Promo-B entouré d'étoiles ne peut être obtenu qu'en souscrivant au Pass payant (9,99 euros par mois). La carte est la première récompense offerte aux joueurs abonnés qui se connectent à Pokémon Pocket à partir du 1er août 2026.

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Souscrire au Pass vous permettra également d'ouvrir un booster supplémentaire par jour, d'obtenir des Sabliers supplémentaires en validant des missions spéciales ou d'obtenir des Tickets premium à échanger contre des accessoires cosmétiques exclusifs. Mais allez-vous craquer ou passer votre tour ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires !