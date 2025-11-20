Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Super Bonbon ?

Particulièrement utile pour avoir rapidement évoluer un Pokémon de niveau 2 sur le terrain, le Super Bonbon s'est imposé comme l'une des cartes vedettes de Pokémon Pocket. Découvrez comment l'obtenir.
Les Pokémon à deux évolutions sont présents depuis les débuts de Pokémon Pocket
. Mais beaucoup de joueurs hésitaient à les utiliser dans leurs decks compétitifs à cause du facteur chance. En effet, si les cartes de niveau 1 et 2 n'arrivent pas en main, une stratégie entière peut tomber à l'eau, menant à une défaite précipitée.
Cependant, les dresseurs peuvent facilement invoquer Dracaufeu, Braségali, Pharamp, Amphinobi, Dracolosse ou encore Carchacrok grâce à une carte objet
: le Super Bonbon.
Le Super Bonbon : un vrai accélérateur d'évolution
Le Super Bonbon
est une carte Objet peu commune systématiquement présente en deux exemplaires dans les decks utilisant des Pokémon à deux évolutions. Elle permet de faire évoluer un Pokémon de base directement au niveau 2 sans passer par son évolution intermédiaire
.
Prenons en exemple un deck axé autour de Dracaufeu. Si vous avez un Salamèche sur le terrain (sur le banc ou dans la zone active), vous pouvez simplement utiliser le Super Bonbon pour le transformer en Dracaufeu sans qu'il ne devienne un Reptincel. Grâce à cette astuce, les joueurs suppriment les évolutions intermédiaires de leur deck, ce qui leur permet d'ajouter d'autres objets ou cartes Dresseur utiles.
Cependant, il existe quelques conditions à respecter pour utiliser le Super Bonbon correctement. Il est impossible de jouer le Super Bonbon au premier tour
ou pendant le tour où le Pokémon de base (Salamèche dans notre exemple) est invoqué.
De plus, vous devez impérativement avoir l'évolution de niveau 2 (Dracaufeu) dans votre main pour activer l'effet du Super Bonbon
. Il faut donc être prévoyant et forcer la pioche si nécessaire pour obtenir les cartes demandées.
Comment ajouter la carte Super Bonbon à votre collection dans Pokémon Pocket ?
Contrairement à d'autres cartes Dresseur très utilisées comme les Recherches professorales, la Poké Ball ou le Carton Rouge, le Super Bonbon ne peut pas être acheté dans la boutique en jeu de Pokémon Pocket. Pour l'obtenir, vous devez utiliser l'une des 3 méthodes suivantes :
- Ouvrir les deux types de boosters de l'extension Gardiens astraux : la carte Super Bonbon a fait ses débuts dans cette extension et si vous êtes chanceux, vous pourrez l'obtenir dans l'un de ses paquets.
- Fabriquer la carte en dépensant des Points booster : en ouvrant des paquets Gardiens astraux, vous obtenez des Points boosters propres à l'extension. Ceux-ci sont visibles dans le coin inférieur droit de l'écran pendant la sélection des paquets. Il vous suffit de chercher la carte Super Bonbon et de dépenser 70 Points booster pour ajouter un exemplaire à votre collection
- Utiliser la Pioche miracle : Surveillez les paquets proposés dans votre Pioche miracle et si vous repérez un Super bonbon chez un autre joueur, tentez votre chance !
Désormais, vous savez comment utiliser et obtenir le Super Bonbon dans Pokémon Pocket ! Alors n'attendez plus pour l'ajouter à vos decks ou à créer une combinaison spéciale pour jouer vos Pokémon de niveau 2 préférés.
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