Pokémon Pocket offre un très beau cadeau pour inciter les joueurs à revenir sur le titre

Si vous n'avez pas lancé Pokémon Pocket depuis plusieurs mois, sachez que DeNA a mis en place une série de missions pour inciter à revenir en jeu avec des récompenses qui vont rendre les habitués jaloux !

La plupart des joueurs de Pokémon Pocket lancent l'application quotidiennement pour ouvrir leurs deux boosters offerts. Cependant, par lassitude ou par manque de temps, certains utilisateurs présents à l'arrivée du titre l'ont délaissé. Pour redonner envie à ces joueurs de rouvrir des paquets numériques, de nouvelles missions conçues spécialement pour eux viennent d'être ajoutées.

Bon retour dans Pokémon Pocket !

Celles et ceux qui relancent Pokémon Pocket après une longue période d'inactivité débloqueront automatiquement l'accès à ces missions de retour. Tout comme celles destinées aux joueurs débutants, elles sont assez simples à valider. Au total, 4 missions de retour sont proposées.

Dans un premier temps, vous devrez utiliser de l'endurance pour ouvrir un paquet. Concrètement, cela signifie que vous devrez patienter 12 heures pour ouvrir gratuitement un booster dans l'application. S'il vous reste des Sabliers, vous pouvez les dépenser pour gagner du temps et valider cette mission plus rapidement.

Les trois autres missions de retour vous demandent d'utiliser la Pioche miracle une fois, de terminer 1 combat Solo et de vous connecter un deuxième jour à l'application.

120 Sabliers boosters et des paquets offerts

En validant ces 4 missions, les joueurs concernés recevront gratuitement 120 Sabliers booster à conserver ou à dépenser pour ouvrir immédiatement jusqu'à 10 boosters. Mais l'une des missions offre également 5 boosters de l'extension Domination céleste, disponible en jeu depuis le 30 juillet 2026.

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Si la durée de la période sans connexion n'a pas encore été précisée, ce geste pourrait inciter les joueurs à revenir sur Pokémon Pocket, surtout en cette période de vacances où le temps libre est plus fréquent. Rappelons que le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.