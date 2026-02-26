Pokémon Pocket vous gâte avec 18 boosters et plus de 500 Sabliers gratuits à récupérer

Pour fêter comme il se doit les 30 ans de la franchise, une campagne spéciale va être lancée dans Pokémon Pocket. Mais ce sont les joueurs qui vont recevoir de très nombreux cadeaux en réalisant une mission très simple.
Le 27 février 2026, la licence Pokémon va célébrer son 30e anniversaire. Si les yeux de la communauté seront rivés sur le Pokémon Presents prévu pour l'occasion
, les festivités vont se poursuivre dans les différents jeux de la franchise. Pokémon Pocket
va d'ailleurs marquer le coup en offrant aux dresseurs et aux dresseuses une montagne de cadeaux
.
À peine 24 heures après le lancement de sa toute nouvelle extension Merveilles de Paldea
, une campagne inédite va débuter dans Pokémon Pocket. Baptisée « Célébration des 30 ans de Pokémon », elle invitera les joueurs à récupérer chaque jour pendant 30 jours une surprise. Mais pour cet anniversaire exceptionnel, le titre de DeNA voit les choses en grand.
Pluie de boosters et de récompenses en approche dans Pokémon Pocket
Au total, les joueurs pourront obtenir gratuitement jusqu'à 18 boosters. Au fil des jours, ils auront l'opportunité d'ouvrir 8 boosters de l'extension Parade onirique, 7 paquets provenant de l'extension Booster de luxe EX (idéale pour les débutants) ainsi que 3 boosters du set Méga-Ascension
. Chacun des 3 paquets sera à l'effigie des 3 vedettes du premier set de la série B : Méga Léviator, Méga Braségali et Méga Altaria.
Mais ce ne sont pas les seuls cadeaux promis aux joueurs de Pokémon Pocket. Ils pourront également récupérer 96 Sabliers Miracle, 72 Sabliers échange, 9000 Poudres éclat et 360 Sabliers boosters.
Cela représente le compte nécessaire pour ouvrir jusqu'à 30 boosters du set de votre choix. Enfin, une collection d'accessoires thématiques aux couleurs des 30 ans complète la liste des cadeaux offerts pour l'occasion.
Une simple connexion quotidienne demandée pour récupérer tous ces cadeaux
Afin de récupérer tous ces cadeaux, les joueurs et joueuses de Pokémon Pocket devront réaliser une mission toute simple : se connecter quotidiennement à Pokémon Pocket pendant 30 jours.
Chaque jour, un cadeau sera offert, qu'il s'agisse d'un booster, d'un objet cosmétique ou d'un lot de sabliers.
Dans le même temps, chaque jour connecté fait avancer une barre de progression avec 3 paliers
de 1, 15 et 30 jours. À chaque nouveau palier franchi, les dresseurs et dresseuses les plus assidus obtiendront 120 Sabliers boosters. De quoi donner envie de lancer le jeu chaque jour pour profiter de toutes ces récompenses !
Pour permettre au plus grand nombre de joueurs de profiter de cette campagne anniversaire, celle-ci sera accessible pendant 4 mois, du 27 février au 27 juin 2026.
Cela signifie que même les nouveaux joueurs qui lanceront l'application pendant ce laps de temps pourront récupérer les récompenses associées.
commentaires (5)
Ça a l'air d'être vrai mais l'heure doit correspondre à l'heure du pokemon présent de ce soir , attendons de voir 😜
Fake news je viens de vérifier
Il faut attendre l'event de cet aprem pour que ça arrive en jeu je pense, patience
On est le 27 presque midi et rien de ce qui est mentionné dans l'article n'est encore disponible
Bonjour,
Nous somme le 27 et actuellement aucune mission pour récupérer les cadeaux