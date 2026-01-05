Pokémon : Découvrez toutes les collaborations prévues pour les 30 ans de la franchise

En 2026, la franchise Pokémon va célébrer son 30e anniversaire. Pour l'occasion, Pikachu et ses amis s'invitent chez de nombreuses marques pour des collaborations anniversaires qui vont combler les dresseurs, mais aussi les scalpeurs.
Lancée le 27 février 1996 au Japon, la franchise Pokémon
est devenue l'une des plus connues de la Pop Culture. Si seules les versions Rouge et Verte étaient disponibles il y a 30 ans, les petits monstres ont connu une multitude de déclinaisons avec les jeux de la saga principale (dont la très attendue 10e génération), des spin-offs comme Légendes Pokémon: Z-A
, des jeux mobiles comme Pokémon Pocket
et bien plus encore.
Dans quelques semaines, Pikachu, Dracaufeu, Carabaffe, Rattata, Ectoplasma et les autres souffleront leur 30è bougie. Pour cette occasion, petits et grands dresseurs peuvent s'attendre à de belles surprises de la part de The Pokémon Company.
Mais d'autres marques comptent bien célébrer l'événement à leur manière. Pour cela, plusieurs collaborations avec la maison-mère des petits monstres ont déjà été annoncées.
Des coffrets exclusifs du TCG Pokémon et un retour confirmé chez McDonald's
Comme cela a déjà été le cas pour le 20e et le 25e anniversaire de la franchise, le TCG Pokémon
proposera des produits inédits estampillés du logo du 30e anniversaire. Le premier d'entre eux, à savoir le coffret de la Journée Pokémon 2026, sera disponible dès le 30 janvier.
Il contiendra 3 boosters, une carte promotionnelle à l'effigie de Pikachu et une pièce avec le premier logo des 30 ans de Pokémon.
Dans le courant de l'année, d'autres produits anniversaire devraient arriver en magasin. En effet, la marque Celebration Collection a récemment été déposée au Japon
. Or, celle-ci pourrait bien suggérer le lancement d'une extension spéciale, à l'image du set Célébrations
proposé pour les 25 ans de la licence. Cependant, aucun visuel n'a encore été dévoilé à l'heure où ces lignes sont rédigées.
Enfin, McDonald's a annoncé que des boosters seront bientôt glissés dans les Happy Meals
. Pour célébrer cet anniversaire, une campagne promotionnelle avec de nouvelles cartes sera lancée en février prochain. Cependant, cette campagne ne concerne que les États-Unis à l'heure actuelle
. Il est possible qu'elle soit également proposée en France, mais cela n'a pas été confirmé pour le moment.
La collection LEGO Pokémon, une sortie majeure pour les amateurs de petites briques
2026 marque également le début d'une collaboration particulièrement attendue : celle entre Pokémon et LEGO. Si trois sets sont prévus pour la première vague de produits
, leur contenu n'a toujours pas été dévoilé. Mais des rumeurs évoquent la présence du trio de Starters de Kanto dans l'un d'entre eux
.
La marque aux petites briques pourrait bien montrer les Pokémon en vedette lors du Pokémon Presents. Mais pour cela, il va falloir patienter encore quelques semaines.
Des collaborations annoncées avec des marques de prêt-à-porter
Enfin, les maîtres Pokémon de tous âges pourront partager leur passion pour la franchise à travers des vêtements et des accessoires exclusifs. La marque japonaise Uniqlo, habituée de longue date des collaborations avec Pokémon, a déjà confirmé le lancement d'une collection de t-shirts à l'effigie des créatures de poche.
Celle-ci sera d'ailleurs disponible en France à la fin du mois de mars
et comprendra 5 modèles adultes et 5 modèles pour enfants.
La dernière marque à avoir confirmé le lancement d'une collaboration avec Pokémon n'est autre qu'Adidas. Les petits monstres seront déclinés sur certains des modèles de sneakers les plus iconiques d'Adidas, notamment les Samba, les Superstar et les Adistar XLG 2.0.
Des paires pour adultes et pour enfants seront disponibles. Néanmoins, il faudra patienter jusqu'à l'automne 2026 pour pouvoir les découvrir et les porter.
commentaires (3)
Wooooooooooooe mcdo mecdo starter t ta koi
Maeva, il n'y a pas d'erreur concernant la version Verte. Cette version est bien sortie le 27 février 1996 au Japon et dont nous célébrons le 30e anniversaire cette année, mais elle n'est jamais arrivée en Occident. Cependant, vous avez raison sur la version Bleue : il s'agit bien de l'opus arrivé en France (en 1999) et qui est également une réédition sortie 6 mois après les versions Rouge et Verte, en octobre 1996, au Japon.
Aïe aïe déjà une grosse erreur dès le début.
« Si seules les versions Rouge et Verte étaient disponibles il y a 30 ans » pas vert mais bleu.. bref j’ai survolée après. C’est très délassé l’article