Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Parade onirique

Entre ambiance joyeuse et nouvelles fonctionnalités ajoutées, Parade onirique réserve quelques belles surprises aux joueurs de Pokémon Pocket. Découvrez les caractéristiques de cette extension où Gardevoir est destinée à briller.
Révélée le 22 janvier 2026, l'extension Parade onirique est officiellement la première extension de 2026
pour Pokémon Pocket
. Succédant à Booster de luxe EX revenu pour une durée limitée
, ce nouveau set semble axé autour de deux thèmes majeurs : la fête et les Pokémon Psy.
Cependant, Gardevoir et ses amis comptent en mettre plein la vue aux dresseurs avec plusieurs nouveautés mais aussi avec de nombreuses cartes inédites à collectionner.
Parade onirique, une extension conséquente mais qui ne possède qu'un seul booster
Parade onirique, aussi connue via le code B2
, est une série assez similaire à Choc Spatio-temporel, sortie également vers la fin janvier 2025. Il s'agit d'une sortie majeure car cette nouvelle extension contient 234 cartes au total, secrètes comprises.
Mais à la différence du set sorti un an auparavant, l'extension n'est pas divisée en deux avec deux paquets distincts. Seul le booster à l'effigie de Gardevoir est proposé aux joueurs sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket.
Le set principal (réunissant les cartes communes, peu communes, holographiques et EX) est composé de 155 cartes et inclut notamment des formes régionales de Galar et d'Alola, de nouvelles versions des Ultra-chimères déjà rencontrées dans Crise interdimensionnelle
, de nouvelles Méga-évolutions… Parade onirique marquera également le début des cartes Stade dans Pokémon Pocket, trois cartes fonctionnant comme des terrains et qui octroient des effets bonus aux Pokémon en jeu.
Les cartes secrètes de Parade onirique
Du coté des cartes secrètes, les complétistes vont avoir droit à un défi de taille avec 79 cartes secrètes différentes dont pas moins de 28 cartes Shiny.
Comme pour les extensions précédentes, les joueurs les plus chanceux pourront trouver des boosters à 6 cartes avec un Pokémon Shiny en dernière position.
Quant à la répartition des cartes secrètes de cette série festive, voici ce qu'elle vous réserve :
- 24 cartes Illustration rares
- 13 cartes Full Art dont 10 Pokémon et 3 dresseurs
- 9 cartes Alternative rares (Ogerpon Masque Turquoise EX, Pierroteknik EX, Feunard d'Alola EX, Méga-Laggron EX, Salarsen EX, Mimiqui EX, Gigalithe EX, Mega-Mysdibule EX et Méga-Kangourex EX)
- 2 cartes Immersive rares représentant Miaouss et Méga-Gardevoir EX
- 20 cartes à un éclat coloré ou bébés Shinys
- 8 cartes à deux éclats colorés (Pyroli EX, Ho-Oh EX, Hyporoi EX, Mentali EX, Nymphali EX, Donphan EX, Noctali EX et Lugia EX)
- 2 cartes Gold Rare à l'effigie de Meloetta et du Poncho de protection
Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Parade onirique, Embrasement Écarlate
et Méga-Ascension. Sélectionnez simplement le booster violet au centre de l'écran pour ouvrir un ou 10 paquets.La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de Parade onirique
. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. D'autant que dans les premiers jours de lancement, les joueurs sont nombreux à ouvrir ces nouveaux boosters. Les chances d'obtenir des cartes rares sont donc augmentées, ce qui n'est pas négligeable pour réunir l'ensemble du set.
Deux nouvelles fonctionnalités liées aux échanges et au jeu solo ajoutées dans Pokémon Pocket
Faisant office de mise à jour globale pour le titre, Parade onirique amène deux nouveautés accessibles à l'ensemble des joueurs de Pokémon Pocket. La première va faciliter les échanges car elle permet aux personnes souhaitant troquer leurs doublons d'envoyer un message à leur interlocuteur
. De cette manière, les joueurs pourront indiquer s'ils recherchent une carte en particulier ou s'ils veulent des cartes dans une langue spécifique.
Pour les amateurs de combats en solo, un nouveau mode de jeu a aussi été ajouté : Combats aléatoires. Comme son nom le suggère, ce mode vous met au défi de triompher face à un deck pioché au hasard parmi tous ceux déjà disponibles en jeu
. Vous pourrez choisir votre deck, mais vous n'aurez aucun indice sur le jeu adverse. Comme le mode classique, le mode Combats aléatoires possède 4 niveaux de difficultés (Facile, Normal, Difficile et Expert).
De nouvelles missions thématiques et des récompenses cosmétiques pour célébrer l'arrivée de Parade onirique
Comme à chaque lancement, cette extension apporte son lot de nouvelles missions à valider. Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) pour terminer ces mini-défis.
En récompense, vous obtiendrez des Tickets boutique de couleur violette, exclusifs à la série. Vous pourrez les échanger à la Boutique en jeu contre des accessoires inédits.
Alors n'attendez plus pour découvrir Parade onirique et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette extension et les plus belles cartes obtenues au cours de vos ouvertures !
commentaires (2)
Merci pour cet article complet
Dommage qu'il n'y a qu'un seul booster