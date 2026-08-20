La Team Rocket débarque dans Pokémon Pocket avec sa nouvelle extension

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 août 2026 à 15h41
Après la domination céleste de Rayquaza, la plus redoutable des organisations se prépare à envahir Pokémon Pocket. Attention car ils vont certainement vous jouer un mauvais tour !
La Team Rocket débarque dans Pokémon Pocket avec sa nouvelle extension

Jusqu'à présent, il y avait très peu de cartes représentant les membres de la Team Rocket dans Pokémon Pocket. À l'exception de la carte « Sbires de la Team Rocket » tirée de l'extension Réjouissances rayonnantes, ce type de cartes était plutôt réservé au TCG Pokémon papier. Récemment, ce fut notamment le cas avec l'extension Rivalités destinées. 

Mais Pokémon Pocket va bientôt être envahi par la sournoise organisation au R rouge dirigée par Giovanni. Le 20 août 2026, la chaîne YouTube Pokémon a diffusé le trailer de présentation de sa toute nouvelle extension : L'Ambition de la Team Rocket

L'Ambition de la Team Rocket, une extension machiavélique

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Le trailer commence en reprenant les images de présentation de Domination céleste. Mais très vite, l'écran se brouille, comme si la transmission était piratée. 

Puis très vite, les sbires et les Pokémon de la Team Rocket défilent à l'écran. Certains noms bien connus des joueurs seront de la « fête » comme Mewtwo, Arbok, Persian ou encore le trio d'oiseaux légendaires corrompus : Artikodin, Électhor et Sulfura de la Team Rocket. 

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Mais cette bande-annonce montre d'autres Pokémon plus originaux et qui semblent davantage s'amuser avec leurs partenaires criminels. Les joueurs et collectionneurs pourront ajouter à leur Cartodex un drôle de Lokhlass en vadrouille sur l'océan, un Malosse sur une piste ou encore un Ossatueur que les sbires de la Team Rocket observent avant de le capturer.

Pensez d'ailleurs à bien regarder le ciel car de nombreuses cartes cachent l'un des trois oiseaux légendaires dans leur décor.

De nouveaux Pokémon à collectionner et de nombreux événements en approche dans Pokémon Pocket

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Bien entendu, l'arrivée de la Team Rocket sera aussi l'occasion d'utiliser de nouvelles cartes Dresseur plus sournoises pour renverser le cours de la partie. Mais leur plan machiavélique va bien au-delà des boosters thématiques. Plusieurs événements spéciaux seront organisés tout au long du mois de septembre et il sera même possible de récupérer des Tickets louches de la Team Rocket. Contre quoi allons-nous pouvoir les échanger ? Le mystère reste entier pour le moment. 

Miniature vidéo

Dans tous les cas, la Team Rocket se prépare à envahir Pokémon Pocket dans très peu de temps. L'extension « L'Ambition de la Team Rocket » sera disponible à partir du 27 août 2026 dans l'application. De plus, une vidéo spéciale dédiée à ce nouveau set sera diffusée dès le 21 août à 15h, heure de Paris. Avez-vous hâte d'ouvrir ces nouveaux paquets rouges ?

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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