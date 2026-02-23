Pokémon Presents 2026 : Quand et comment regarder l'événement en direct ?

Découvrez quand sera organisé le Pokémon Presents 2026, la conférence dévoilant toutes les nouveautés à venir pour les célébrations du 30e anniversaire des petits monstres de poche.
C'est une tradition lancée en 2020 par The Pokémon Company. Équivalent des conférences d'éditeurs, le Pokémon Presents est un événement diffusé en ligne
au cours duquel la firme dévoile des informations et des vidéos sur ses projets en cours de développement. Mais l'édition 2026 est très attendue par la communauté car elle aura lieu le jour du 30e anniversaire de la licence
.
Une diffusion prévue à la date anniversaire des 30 ans de Pokémon
Beaucoup espèrent donc des annonces majeures, même si les prochains mois sont déjà marqués par plusieurs sorties. En effet, la firme a déjà confirmé que les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille seront jouables dans quelques jours
sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. L'année 2026 sera également marquée par les débuts de Pokémon Pokopia
(une simulation de vie dans la lignée d'Animal Crossing) ainsi que ceux de Pokémon Champions
.
Mais il y a fort à parier que d'autres titres encore confidentiels soient officialisés pendant cette présentation. Avec les célébrations des 30 ans de Pokémon, cette conférence pourrait aussi donner quelques précisions sur le TCG Pokémon, sur les événements clés comme les Championnats du monde, sur Pokémon GO
, Pokémon Pocket et bien plus encore.
D'ailleurs, les dresseurs et dresseuses du monde entier pourront suivre gratuitement cette présentation
dans très peu de temps.
Comment regarder le Pokémon Presents 2026 ?
Le Pokémon Presents 2026 sera diffusé le vendredi 27 février à 15 heures, heure française.
Vous pourrez le suivre gratuitement en vous rendant sur la chaîne YouTube officielle Pokémon en français
. Celles et ceux qui le souhaitent pourront également regarder la retransmission sur la chaîne Twitch de The Pokémon Company International
. Néanmoins, celle-ci sera possiblement en anglais.
Notons que la présentation devrait durer environ 25 minutes
. Nous vous donnons donc rendez-vous vendredi 27 pour souffler avec les petits monstres les bougies de leur 30e anniversaire et pour découvrir toutes les surprises qu'ils nous réservent pour ce cap symbolique.
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