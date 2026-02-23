Pokémon Presents 2026 : Quand et comment regarder l'événement en direct ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 février 2026 à 16h01
Découvrez quand sera organisé le Pokémon Presents 2026, la conférence dévoilant toutes les nouveautés à venir pour les célébrations du 30e anniversaire des petits monstres de poche.
Pokémon Presents 2026 : Quand et comment regarder l'événement en direct ?
C'est une tradition lancée en 2020 par The Pokémon Company. Équivalent des conférences d'éditeurs, le Pokémon Presents est un événement diffusé en ligne au cours duquel la firme dévoile des informations et des vidéos sur ses projets en cours de développement. Mais l'édition 2026 est très attendue par la communauté car elle aura lieu le jour du 30e anniversaire de la licence

Une diffusion prévue à la date anniversaire des 30 ans de Pokémon

pokemon-pokopia-summer
Beaucoup espèrent donc des annonces majeures, même si les prochains mois sont déjà marqués par plusieurs sorties. En effet, la firme a déjà confirmé que les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille seront jouables dans quelques jours sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. L'année 2026 sera également marquée par les débuts de Pokémon Pokopia (une simulation de vie dans la lignée d'Animal Crossing) ainsi que ceux de Pokémon Champions

Mais il y a fort à parier que d'autres titres encore confidentiels soient officialisés pendant cette présentation. Avec les célébrations des 30 ans de Pokémon, cette conférence pourrait aussi donner quelques précisions sur le TCG Pokémon, sur les événements clés comme les Championnats du monde, sur Pokémon GO, Pokémon Pocket et bien plus encore.

À lire également

Que nous réserve le Pokémon Day 2026 ? Voici les annonces que les joueurs espèrent voir

Que nous réserve le Pokémon Day 2026 ? Voici les annonces que les joueurs espèrent voir

D'ailleurs, les dresseurs et dresseuses du monde entier pourront suivre gratuitement cette présentation dans très peu de temps.

Comment regarder le Pokémon Presents 2026 ?

pokemon-presents
Le Pokémon Presents 2026 sera diffusé le vendredi 27 février à 15 heures, heure française. Vous pourrez le suivre gratuitement en vous rendant sur la chaîne YouTube officielle Pokémon en français. Celles et ceux qui le souhaitent pourront également regarder la retransmission sur la chaîne Twitch de The Pokémon Company International. Néanmoins, celle-ci sera possiblement en anglais.

Notons que la présentation devrait durer environ 25 minutes. Nous vous donnons donc rendez-vous vendredi 27 pour souffler avec les petits monstres les bougies de leur 30e anniversaire et pour découvrir toutes les surprises qu'ils nous réservent pour ce cap symbolique.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux vaut-il vraiment le coup ? Notre avis
Pokémon Pokopia 20 août 2026

Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux vaut-il vraiment le coup ? Notre avis

Cinq mois après notre test, Pokémon Pokopia reçoit sa première extension payante et une grosse mise à jour gratuite. Voici notre ressenti après avoir plongé dedans.
Pokémon Pokopia joué par plus d'une personne sur 5 possédant une Nintendo Switch 2
Pokémon Pokopia 14 août 2026

Pokémon Pokopia joué par plus d'une personne sur 5 possédant une Nintendo Switch 2

The Pokémon Company et Nintendo viennent de dévoiler un nouveau chiffre record pour Pokémon Pokopia. Grâce au lancement récent du pass d'extension, le titre vient de franchir un cap majeur et ne compte pas d'arrêter en si bon chemin.
Pokémon Pokopia : Participez à un événement temporaire estival avec Barpau
Pokémon Pokopia 13 août 2026

Pokémon Pokopia : Participez à un événement temporaire estival avec Barpau

Détendez-vous à la plage et invitez de nouveaux Pokémon à rejoindre votre coin de paradis dans Pokémon Pokopia avec un tout nouvel événement accessible depuis quelques heures.

commentaire (0)