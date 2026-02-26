Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Merveilles de Paldea

Poussacha, Chochodile et Coiffeton sont impatients de rejoindre vos collections ! Découvrez toutes les caractéristiques de Merveilles de Paldea, la nouvelle extension de Pokémon Pocket disponible depuis le 26 février.
La frénésie des nouvelles ouvertures reprend dans Pokémon Pocket
. Révélée le 19 février 2026 et disponible quelques heures avant les festivités des 30 ans de Pokémon, la nouvelle extension du titre gratuit de DeNA nous emmène au cœur de la région des versions Écarlate et Violet.
Pour l'occasion, ce nouveau set est presque exclusivement constitué de petits monstres de la 9e génération. Mais un détail devrait intriguer ou amuser les collectionneurs du TCG Pokémon papier.
Merveilles de Paldea, une extension qui reprend de nombreuses cartes provenant du JCC papier
Également connu via le code B2a, Merveilles de Paldea est la deuxième extension de 2026 lancée dans Pokémon Pocket. Cette nouvelle série comprend 131 cartes, secrètes comprises
. Plus petite que son aînée Parade onirique, elle propose toutefois de nouvelles créatures à ajouter à vos collections et à vos decks. Toutefois, cette extension se démarque d'autres petites séries comme Embrasement écarlate
ou La Clairière d'Évoli sur un point.
En effet, une grande partie des cartes présentes dans cette extension numérique sont tirées du TCG Pokémon papier, mais possèdent des talents ou des attaques adaptées au titre de DeNA.
Ainsi par exemple, les cartes à l'effigie des Starters de la 9e génération (Poussacha, Matourgeon, Chochodile, Crocogrill, Flâmigator, Canarbello et Palmaval) proviennent toutes de l'extension Écarlate et Violet, sortie en France en mars 2023.
Le détail le plus troublant est que cette réutilisation ne concerne pas uniquement les cartes du set principal
.
Les cartes secrètes de Merveilles de Paldea
Comme chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket, les cartes secrètes seront les plus recherchées par les complétistes et les amateurs de belles illustrations. Merveilles de Paldea nous invite ainsi à trouver 38 cartes secrètes, dont 14 cartes shiny.
Pour les chasseurs de créatures légendaires, ce nouveau set sera l'occasion de partir sur les traces des bêtes fuyardes Raikou EX, Entei EX et Suicune EX.
Cependant, parmi les 24 autres cartes secrètes intégrées à cette série, beaucoup proviennent du JCC papier. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles sont des reprises de deux sets en particulier : Évolutions à Paldea
(avec Famignol AR, Mashynn Full Art, Baojian EX alternative…) et Faille Paradoxe
(Carmadura EX Full Art, Mordudor AR...).
Si ce détail peut décevoir les collectionneurs du TCG papier, elles seront toutefois plus faciles à obtenir en version numérique. La répartition des cartes secrètes de Merveilles de Paldea est la suivante :
- 6 cartes Illustration rares (Chochodile, Toutombe, Mordudor, Axoloto de Paldea, Ferdeter et Famignol)
- 10 cartes Full Art avec 5 dresseurs et 5 Pokémon
- 5 cartes Alternative rares (Miascarade EX, Carmadura EX, Baojian EX, Amphibidou EX, Gromago EX)
- Une carte Immersive Rare représentant le dresseur Pepper
- 10 cartes à un éclat coloré ou bébés shinys
- 4 cartes à deux éclats colorés (Entei EX, Raikou EX, Suicune EX, Forgelina EX)
- Deux cartes Gold rares à l'effigie de Glaivodo et de la carte objet Générateur électrique
Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Parade onirique
, Embrasement écarlate et Merveilles de Paldea. Sélectionnez simplement le booster turquoise au centre de l'écran pour ouvrir un ou 10 paquets.
La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de cette nouvelle extension
. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. D'autant que dans les premiers jours de lancement, les joueurs sont nombreux à ouvrir ces nouveaux boosters. Les chances d'obtenir des cartes rares sont donc augmentées, ce qui n'est pas négligeable pour réunir l'ensemble du set.
Relevez de nouveaux défis et complétez les nouvelles missions de collection ajoutées dans Pokémon Pocket
Comme à chaque lancement, cette extension apporte son lot de nouvelles missions à valider. Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) pour terminer ces mini-défis.
En récompense, vous obtiendrez des Tickets boutique de couleur turquoise, exclusifs à la série. Vous pourrez les échanger à la Boutique en jeu contre des accessoires inédits et un emblème représentant les Starters de la 9e génération.
Enfin, les amateurs de duels peuvent partir à la conquête des nouveaux matchs disponibles dans l'onglet Combat Solo. En remportant ces combats, vous obtiendrez des Sabliers boosters et d'autres récompenses. Alors prenez dès maintenant vos billets pour la région de Paldea et partez à la rencontre de ses nombreuses créatures dans la nouvelle extension de Pokémon Pocket !
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