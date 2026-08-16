Pokémon Pocket propose une Pioche miracle estivale avec des créatures aux grands yeux

La Pioche miracle est de retour dans Pokémon Pocket. Pour prolonger la magie des vacances au bord de la mer, l'événement mensuel propose des cosmétiques aquatiques et des cartes promotionnelles que tout oppose.

À l'approche du 15 du mois, Pokémon Pocket propose un événement Pioche miracle accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Disponible depuis l'onglet du même nom, il permet de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites.

L'édition du mois d'août de l'événement Pioche Miracle est arrivée en jeu il y a quelques heures. Cette fois-ci, il met à l'honneur un duo inattendu dans les cartes et une collection d'accessoires qui sentent bon le sel marin, les embruns et le sable chaud.

Le duo Pachirisu / Terhal débarque dans la Pioche Miracle

De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de l'application. Deux types de pioches sont alors proposés aux joueurs.

La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 1 ou 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles représentant Terhal et Pachirisu.

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Précisons que les cartes en question existent déjà dans Pokémon Pocket et peuvent être obtenues en ouvrant des boosters de l'extension Domination céleste. Mais ces variantes possèdent une illustration exclusive et un tampon Leveinard. De plus, comme il s'agit de cartes Promo-B, elles ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs. La seule manière de les obtenir est donc d'utiliser la Pioche Miracle.

Faites un tour à la plage en compagnie de Moustillon dans Pokémon Pocket

En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En validant ces missions, vous pourrez obtenir différentes récompenses allant de cartes Promo-B à une collection d'objets cosmétiques inédits.

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Vacances estivales obligent, la collection d'août 2026 représente une bataille d'eau, une balade près des vagues et le petit Moustillon, starter de type Eau reconnaissable au coquillage présent sur son ventre. Pour conclure, précisons que la pioche miracle mensuelle et ses récompenses sont disponibles dans Pokémon Pocket depuis le 16 août 2026 et resteront actives jusqu'au 26 août prochain.