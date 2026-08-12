Pokémon Pocket vous propose un nouveau défi avec une carte unique à récupérer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 août 2026 à 11h11
Une Méga-évolution encore jamais vue dans les extensions classiques vient de faire ses débuts dans Pokémon Pocket. Si vous souhaitez l'ajouter à votre Cartodex et l'utiliser en jeu, il vous suffit de le battre et d'avoir un peu de chance.
Pokémon Pocket vous propose un nouveau défi avec une carte unique à récupérer

Prisées des collectionneurs et des joueurs de Pokémon Pocket, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. Il existe plusieurs manières d'en obtenir en jeu, notamment lors des événements temporaires comme la Pioche miracle thématique ou les événements de Combat Solo.

Depuis le 12 août 2026, ce type de défi est de retour dans l'application de DeNA. En validant les missions proposées à cette occasion, les joueurs peuvent obtenir des cartes exclusives. Si une carte Illustration rare est souvent la récompense la plus rare à obtenir, l'application a décidé de refaire un événement identique à celui de mai 2026 avec une Méga-évolution inédite à récupérer.

Le feu de Méga-Démolosse EX brûle dans Pokémon Pocket

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Rappelons que, comme Méga-Scarhino EX, la carte de Méga-Démolosse EX est impossible à obtenir en ouvrant des boosters ou en faisant des échanges avec ses amis. Si vous voulez l'obtenir, vous devez impérativement participer à l'événement de Combat solo associé. 

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Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Méga-Démolosse EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.

Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat… Mais la récompense la plus convoitée reste le booster Promo-B.

Cinq nouvelles cartes promotionnelles à ajouter à votre collection grâce à ce défi

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Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.

Méga-Démolosse EX (la carte la plus rare de l'événement) est disponible pour la première fois en jeu. En effet, elle ne figure pas dans le set principal de Domination céleste, la dernière extension proposée aux joueurs. Si la chance n'est pas au rendez-vous, le booster Promo-B contiendra l'une de ces 4 autres cartes inédites : Carvanha, Pikachu, Skitty et Bruyverne holographique

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N'oubliez pas que vous pouvez également obtenir un Coupon spécial en terminant 10 combats. Il peut ensuite être échangé dans la boutique en jeu contre l'une des 5 cartes de l'événement en cours. Ce nouveau défi de Combat solo est accessible depuis le 12 août et il restera actif jusqu'au 29 août 2026.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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