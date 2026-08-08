Pokémon Pocket : Semez le chaos en parties classées avec les anneaux de Hoopa EX

Au milieu de la domination céleste, une nuit noire s'abat sur les parties de Pokémon Pocket avec l'arrivée fracassante de Hoopa EX. Découvrez comment jouer son deck ténébreux !

Si tous les types ont l'occasion de briller dans la méta de Pokémon Pocket, le type Ténèbres est l'un des plus rares, même s'il inclut des Pokémon appréciés des joueurs. Par le passé, quelques créatures de la nuit ont dominé les parties classées, qu'il s'agisse du deck Darkrai EX ou du duo Nostenfer EX / Noctali EX.

Mais l'extension Domination céleste, disponible en jeu depuis le 30 juillet 2026, a amené un nouveau challenger : Hoopa EX. Or, dans sa forme déchaînée, le Pokémon Djinn possède deux atouts de taille pour éliminer très rapidement les Pokémon adverses.

Une variante du deck Méga-Absol EX qui transforme Hoopa en véritable menace

Le deck Hoopa EX utilise le Pokémon Djinn comme principale source de dégâts. En effet, en plus d'être facile à invoquer, il possède deux attaques rapidement exploitables. La première, Kunaï sournois, permet de blesser le Pokémon actif mais aussi l'un des Pokémon présents sur le banc adverse. Ne nécessitant qu'une seule énergie de type Ténèbres, elle est utilisable dès que Hoopa EX arrive sur le terrain et peut être combinée à Hélio pour préparer une attaque fatale à un monstre adverse.

La seconde attaque de Hoopa EX, Poing dynamite, inflige 100 points de dommage pour 3 énergies, pouvant même atteindre 110 points de dégâts avec le Dard dissimulé. Même si Hoopa EX se blesse, la Glace chanceuse permet de soigner l'attaquant tout en venant à bout de nombreux Pokémon. Si le Djinn est toutefois trop faible ou tarde à arriver, il peut compter sur Méga-Absol EX pour occuper l'adversaire.

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Ce deck reprend d'ailleurs les bases du deck de Méga-Absol EX en ajoutant quelques cartes pratiques sorties après l'arrivée de la Méga-évolution. Composé uniquement de Pokémon de base, ce jeu est idéal pour infliger rapidement des dégâts et surprendre vos ennemis.

Les cartes à réunir pour utiliser le deck Hoopa EX dans Pokémon Pocket

Si vous souhaitez utiliser ce deck ténébreux dans les défis de Combat Solo ou les parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour créer son deck et les extensions dans lesquelles les retrouver :

Darkrai EX (Choc Spatio-temporel)

Hoopa EX x2 (Domination céleste)

Méga-Absol EX (Méga Ascension booster Léviator)

Nettoyage de terrain (Aura palpitante)

Glace chanceuse x2 (Parade onirique)

Poké ball x2 (Boutique en jeu)

Repousse (Crise interdimensionnelle)

Vitesse + x2 (Boutique en jeu)

Copieuse x2 (Méga Ascension booster Léviator)

Hélio x2 (Choc Spatio-temporel booster Palkia)

Dard dissimulé (Domination céleste)

Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)

Plaine du départ (Parade onirique)

S'il est très rapide à jouer et n'a pas de problèmes majeurs liés à l'arrivée des Pokémon sur le banc, le deck de Hoopa EX peut avoir quelques petits défauts. Avec 150 points de vie, le Pokémon Djinn est difficile à mettre K.O en une seule attaque, mais il faut être méfiant.

De plus, un jeu ne contenant que des cartes EX implique que chaque créature éliminée rapporte 2 points à l'adversaire. Il faut donc être rapide et vigilant pour éviter une défaite express, surtout face à un deck Plante !