Pokémon Pocket : Tout savoir sur Aura palpitante et ses nouveautés

Êtes-vous plutôt team Lucario, team Juncko ou team Maraiste ? Entre zone de combat et zone de relaxation, Aura palpitante est disponible depuis le 28 avril. Focus sur toutes les caractéristiques de la nouvelle extension de Pokémon Pocket.

Malgré la révélation de toutes les cartes de l'extension la veille de sa sortie, le set Aura palpitante reste attendu par les joueurs de Pokémon Pocket. L'extension B3 amène son lot de fonctionnalités inédites, mais aussi de tous nouveaux monstres à utiliser dans les combats. Disponible depuis le 28 avril 2026, découvrez tout ce que cette série placée sous le signe des poings vous réserve !

Aura palpitante, une extension entre combattants énervés et mignonnerie

Aura palpitante est un set contenant 234 cartes au total, secrètes comprises. Ce nombre conséquent suggère que l'extension aurait pu être divisée en deux boosters. D'ailleurs, les deux thèmes du trailer allaient également dans ce sens, avec une partie dédiée aux combattants et une autre plus relaxante. Cependant, il n'y a qu'un seul booster rouge à ouvrir avec Méga-Lucario en vedette.

Tout comme Merveilles de Paldea et Méga-Rayonnement, Aura palpitante est composé de cartes inédites mais aussi de cartes provenant directement du TCG Pokémon papier.

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Si le set principal est constitué de 155 cartes, le set secret reste le plus convoité des collectionneurs. Avec 79 cartes à réunir, shinys incluses, la chance sera de mise pour trouver les cartes les plus rares. D'autant que l'extension Aura palpitante comprend de nombreuses créatures très appréciées par la communauté.

Un grand nombre de cartes secrètes, dont une qui va combler les amoureux des Évolitions

Pêle-mêle, nous pouvons obtenir au gré des ouvertures Méga-Juncko EX, Zorua, Gruikui, Zekrom, Amphinobi EX chromatique, Celebi Gold Rare, mais aussi Aquali EX alternatif. L'évolution aquatique manquait à l'appel car depuis plusieurs extensions, les autres évolutions avaient eu droit à leur carte 2 étoiles ou Immersive rare dans le cas d'Évoli. Dès aujourd'hui, la famille peut être réunie au grand complet et ce défi va captiver les passionnés des Évolitions.

Aura palpitante continue sur la lancée des dernières extensions en proposant non pas une mais deux cartes Immersives rares. La première est à l'effigie de la vedette de la série, Méga-Lucario EX. Mais la seconde risque de laisser les joueurs plus perplexes car son personnage central est Larméléon. Cependant, ce choix est associé au deuxième thème de l'extension en nous offrant une promenade apaisante au bord de l'eau.

La répartition des cartes secrètes d'Aura palpitante est la suivante :

24 cartes Illustration rare

14 cartes Full Art, dont 4 Dresseurs et 10 Pokémon (Méga-Juncko EX, Méga-Camérupt EX, Aquali EX, Magnézone EX, Méga-Lucario EX, Crabaraque EX, Zoroark EX, Corvaillus EX, Libégon EX et Méga-Nanméouïe EX)

9 cartes Alternative rares (Méga-Juncko EX, Méga-Camérupt EX, Aquali EX, Magnézone EX, Crabaraque EX, Zoroark EX, Corvaillus EX, Libégon EX et Méga-Nanméouïe EX)

2 cartes Immersive rares représentant Larméléon et Méga-Lucario EX

20 cartes à un éclat coloré ou bébés shinys

8 cartes à deux éclats colorés (Farfaduvet EX, Méga-Braségali EX, Amphinobi EX, Voltali EX, Tygnon EX, Méga-Absol EX, Kravarech EX et Méga-Steelix EX)

2 cartes Gold rares à l'effigie de Celebi et de Lestombaile

Comment ajouter ces nouvelles cartes à votre collection ?

Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Méga-Rayonnement, Aura palpitante et Merveilles de Paldea. Sélectionnez simplement le booster rouge au centre de l'écran pour ouvrir un ou 10 paquets.



La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de cette nouvelle extension. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. Enfin, pensez également à utiliser les fonctions Partage et Échange dans l'onglet Communauté pour troquer vos doublons avec vos amis.

Fin des missions Cartodex, nouveaux effets déco et ouvertures pratiques : toutes les nouveautés disponibles dans Pokémon Pocket

L'arrivée de l'extension Aura palpitante s'accompagne d'un changement majeur dans Pokémon Pocket : désormais, il n'y a plus de missions Cartodex à valider. Par le passé, celles-ci étaient assez simples à valider et permettaient d'obtenir des Tickets spéciaux à échanger en boutique contre un emblème. Désormais, celles-ci sont validées automatiquement sans que les joueurs ne connaissent les conditions de validation.

La fin des missions Cartodex s'applique à Aura palpitante mais aussi à toutes les extensions déjà disponibles en jeu. D'ailleurs, en ouvrant l'onglet Missions, les joueurs remarqueront que la catégorie en question a disparu. Mais Aura palpitante propose toujours des missions thématiques et des missions secrètes à valider.

À lire également Pokémon Pocket va transformer vos doublons en cartes dorées dans sa prochaine mise à jour

Dans un long message consultable via l'onglet Actualités, Pokémon Pocket a listé l'ensemble des fonctionnalités ajoutées avec cette mise à jour du 28 avril. À partir de maintenant, les joueurs peuvent :

transformer leurs doublons en cartes dorées

obtenir des effets déco spéciaux s'ils obtiennent 10 exemplaires d'une même carte

utiliser l'option « Tout récupérer » dans le menu Cadeaux

envoyer une demande d'amitié en scannant un code-barre 2D et rejoindre des matchs privés avec la même méthode

Alors n'attendez plus pour partir à la recherche des combattants d'Aura palpitante, la nouvelle extension de Pokémon Pocket. Le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.