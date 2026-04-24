Pokémon Pocket va transformer vos doublons en cartes dorées dans sa prochaine mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 avril 2026 à 15h35
Jusqu'à présent, les joueurs de Pokémon Pocket pouvaient amasser les cartes en double ou les transformer en effets déco uniques. Mais une nouveauté disponible avec Aura palpitante va faire briller vos doublons.
Pokémon Pocket va transformer vos doublons en cartes dorées dans sa prochaine mise à jour

Amasser les doublons dans Pokémon Pocket peut être quelque chose de frustrant. Si certains apprécient d'avoir une même carte en plusieurs exemplaires pour l'utiliser dans des decks, d'autres sont agacés de voir un onzième Balignon ou un seizième Nosféralto.

Auparavant, les doublons pouvaient être échangés contre des effets déco à appliquer sur les cartes utilisées lors des combats. Mais avec la refonte du système d'échange et de la Poudre éclat, les exemplaires multiples s'accumulent dans les Cartodex. Si vous pouvez les offrir à d'autres joueurs avec l'option Partage, une nouvelle fonctionnalité risque fort de combler les passionnés de cartes qui brillent.

De nouvelles cartes dorées bientôt disponibles dans Pokémon Pocket 

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Plusieurs fuites révélées après la diffusion du trailer de l'extension Aura palpitante ont révélé que les joueurs de Pokémon Pocket allaient bientôt pouvoir transformer leurs doublons en or. Pour cela, il ne sera pas nécessaire d'utiliser une Pierre philosophale mais plusieurs exemplaires d'une même carte. 

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D'après les informations partagées par le site spécialisé Serebii, il suffirait d'échanger 10 exemplaires d'une même carte pour obtenir une variante possédant une bordure dorée. En plus de la bordure, l'or sera visible sur le cadre de l'illustration mais aussi dans les encarts indiquant la faiblesse du Pokémon et son coût de retrait.

Une fonctionnalité accessible avec Aura palpitante, mais dont le fonctionnement précis n'est pas encore connu

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Ce petit ajout va permettre d'obtenir des cartes dorées sans que celles-ci soient des cartes de rareté Couronne. D'ailleurs, les collectionneurs pourraient bien essayer de réunir toutes les cartes de Pokémon Pocket avec cette variation brillante. Cependant, elle ne concernerait que les cartes les plus communes du jeu allant de la rareté 1 diamant à la rareté 3 diamants. 

 

 

Pour l'heure, aucune autre précision n'a été donnée sur cet ajout. Mais les dresseurs du monde entier pourront la découvrir le 28 avril prochain, juste après avoir ouvert des boosters de l'extension Aura palpitante.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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