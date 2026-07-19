Pokémon Pocket envahi par d'adorables toutous pour sa Pioche miracle mensuelle

Un événement wouftastique vient tout juste de commencer dans Pokémon Pocket ! Préparez-vous à voir des chiens dans votre Pioche miracle, dans vos missions et même sur votre terrain de jeu.

Même si elle met en avant tous les Pokémon mignons, l'extension Jours heureux de Pokémon Pocket comble les amateurs de chiens avec 4 cartes dédiées aux toutous et même un deck préconstruit qui leur est consacré. Il est même possible d'obtenir un nouvel emblème canin représentant l'adorable Voltoutou en collectionnant certaines cartes de la série.

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Pour prolonger l'invasion canine, le titre de DeNA a donc décidé de lancer une Pioche miracle mensuelle (presque) thématique en ce mois de juillet 2026. En effet, l'événement du mois va vous permettre d'obtenir de nouveaux objets cosmétiques qui ont du chien, d'ajouter une nouvelle carte promo canine à votre collection. Mais attention, car comme dirait Doug dans le film Là-Haut : « ÉCUREUIL ! ».

La fable du chiot et de l'écureuil

De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de l'application. Deux types de pioches sont alors proposés aux joueurs.

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La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles représentant Caninos et Emolga.

Précisons que les cartes en question existent déjà dans Pokémon Pocket et peuvent être obtenues dans l'extension Jours heureux. Mais ces variantes possèdent une illustration exclusive et un tampon Leveinard. De plus, comme il s'agit de cartes Promo-B, elles ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs. La seule manière de les obtenir est donc d'utiliser la Pioche Miracle.

Un événement riche en chiens de toutes formes dans Pokémon Pocket

En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En validant ces missions, vous pourrez obtenir différentes récompenses, dont les cartes promo de l'événement et des objets cosmétiques représentant Caninos, Ponchiot, Voltoutou et Rocabot.

La pioche miracle mensuelle et ses récompenses sont disponibles dans Pokémon Pocket depuis le 19 juillet 2026 et resteront actives jusqu'au 29 juillet prochain.