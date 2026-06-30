Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Jours heureux et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Jours heureux et les récompenses qui y sont rattachées.

Invisibles dans l'application Pokémon Pocket jusqu'à ce qu'elles soient validées par les joueurs, les missions secrètes sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent (parfois de manière accidentelle) les cartes concernées.

Petite extension disponible depuis le 30 juin 2026, Jours heureux propose un faible nombre de missions secrètes à valider. Mais de belles surprises vous attendent, notamment deux emblèmes inédits et un arrière-plan. De plus, elles ne demandent qu'un petit nombre de cartes à réunir. Alors rejoignez le pique-nique et découvrez tous les secrets de ces nouvelles missions cachées.

Peu de missions mais des récompenses qui font rêver dans Pokémon Pocket

Dresseurs et dresseuses, préparez-vous à des défis accessibles et à des épreuves plus techniques pour réussir toutes les missions secrètes de Jours heureux. Certains classiques sont de retour et d'autres collections ne nécessitant que 2 à 4 cartes font leurs débuts.

Les missions Musée, toujours présentes dans Jours heureux

Les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares ou Alternative rares spécifiques. Jours heureux vous propose de réunir deux nouveaux musées contenant un petit nombre de cartes. Rappelons qu'en validant ces missions, vous obtiendrez 12 Sabliers booster, 36 Sabliers miracle et 10 Tickets boutique.

Musée de Jours heureux 1 : Goupix Tiplouf Pikachu Nymphali Vorastérie Rondoudou Ronflex Rongrigou

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Musée de Jours heureux 2 : Milobellus EX Méga-Diancie EX Méga-Ténéfix EX Zoroark de Hisui EX

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Un paquet de chiots Pokémon

En plus des Pokémon mignons, les chiots Pokémon envahissent l'application avec cette nouvelle extension. L'une des missions secrètes leur est d'ailleurs consacrée.

Vous pouvez la retrouver dans le lien juste au-dessus et découvrir les conditions d'obtention de sa récompense : un emblème tout jaune représentant Voltoutou.

Les amnésiques

Au milieu des Pokémon mignons et des figures de Hisui se cachent des Pokémon qui semblent complètement perdus. Tous ont en commun d'avoir une illustration faite par USGMEN et d'avoir oublié ce qu'ils font. En réunissant Psykokwak, Ramoloss, Maraiste et Mucuscule, vous obtiendrez en récompense une couverture de Cartodex représentant les 4 amnésiques.

Les missions annexes

Depuis quelques mois, des missions consultables par l'ensemble des permettent d'obtenir facilement 12 sabliers Miracle et 2 Tickets Boutique. Jours heureux ajoute son lot de mini-défis à relever de cette manière :

« La cueillette des baies » qui demande de réunir les cartes de Goinfrex, Ronflex, Rongourmand et Rongrigou

« Oh, des bulles », qui demande de réunir Pikachu et Axoloto

« L'heure de la sieste » (Goupix, Caninos, Raichu, Mushana et Rongrigou)

« La mutation spontanée de Strassie » (trois exemplaires de Strassie et Méga-Diancie EX)

Obtenir une carte Illustration rare…

Compléter le set principal, une mission simple récompensée par un magnifique emblème

Une dernière mission pas si secrète demande aux joueurs de Pokémon Pocket de réunir toutes les cartes du set principal de chaque extension. Dans Jours heureux, pour y parvenir, vous devez collecter les 69 cartes communes, unco, holographiques et EX. Cette mission se fait au fil des jours en ouvrant des paquets et en partageant des cartes avec vos amis.

Mais la récompense de cette nouvelle mission va donner envie aux amoureux des Évolitions de collectionner Jours heureux. En effet, une fois que vous aurez validé cette dernière mission, vous recevrez un emblème représentant Nymphali. Alors dresseurs de tous âges, partez sans attendre en quête de l'évolition de type Fée !