Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Méga-Rayonnement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 mars 2026 à 09h37
Ca brille dans Pokémon Pocket ! Depuis le 26 mars 2026, l'extension Méga-Rayonnement est disponible en jeu et elle met à l'honneur des monstres qui scintillent, mais aussi des cartes très difficiles à obtenir dans les collections réelles.
Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Méga-Rayonnement
Pour les habitués de Pokémon Pocket, la fin du mois est souvent très attendue car elle est synonyme de nouveaux boosters à ouvrir. Presque Un an jour pour jour après Réjouissances rayonnantes, le titre de DeNA a décidé de remettre sur le devant de la scène les Pokémon chromatiques avec la toute nouvelle extension Méga-Rayonnement

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Révélée il y a quelques jours par un trailer, celle-ci est disponible depuis le 26 mars 2026. Découvrez dans les lignes qui suivent tout ce qu'elle vous réserve, car cette extension (bien que petite) ne manque pas de surprises !

Méga-Rayonnement, la deuxième extension de Pokémon Pocket centrée sur les Pokémon chromatiques 

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La mini-extension Méga-Rayonnement (aussi connue sous le nom de série B2b) comprend 117 cartes au total, secrètes comprises. Cependant, il risque d'être frustrant à valider car le set principal est relativement petit. En effet, il comporte seulement 69 cartes. De l'autre côté, le set secret est constitué de 48 cartes, dont 30 variantes chromatiques.

Sachant que les Shinys n'apparaissent que dans les paquets de 6 cartes déjà difficiles à obtenir, une sacrée dose de chance sera nécessaire pour compléter le set. 

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Malgré la difficulté à réunir toutes les cartes, Méga-Rayonnement possède quelques atouts pour séduire les joueurs, en commençant par les amateurs du TCG Pokémon. Comme pour Merveilles de Paldea, plusieurs cartes de cette extension sont tirées de séries papier. C'est par exemple le cas du Raichu tiré de Tempête Argentée, du Spectrum de Destinées de Paldea ou du Tiplouf présent dans Ultra Prisme.

D'ailleurs certaines d'entre elles sont assez rares ou chères dans le monde réel, à l'image du Groudon Illustration rare (présent dans Faille Paradoxe), du Lokhlass illustration rare de Zénith Suprême ou du trio Minidraco, Draco et Dracolosse du set principal qui provient du set T-Promo japonais sorti en 2002 et jamais édité en français. 

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Une nouveauté présente parmi les cartes secrètes de l'extension

Comme mentionné plus haut, Méga-Rayonnement inclut 48 cartes, dont 30 Shinys. Si Méga-Dracaufeu X EX et Méga-Ectoplasma EX ont retenu l'attention des joueurs, d'autres Pokémon très appréciés vont avoir leur variante chromatique comme Méga-Cizayox EX, Méga-Flagadoss EX, Ponyta, Galopa, Zorua, Pikachu, Reptincel ou toute la ligne d'évolution de Coupenotte. 

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Mais la vraie surprise se trouve du côté des cartes Immersive Rares. Dans Méga-Rayonnement, vous pourrez en obtenir deux. Cependant, les deux cartes représentent le même Pokémon, à savoir Mew. Mais sur l'une des deux cartes, c'est un Mew bleu qui apparait. Pour la première fois depuis le lancement du jeu, vous pourrez donc obtenir une carte Immersive rare chromatique. 

La répartition des cartes secrètes de Merveilles de Paldea est la suivante : 
  • 6 cartes Illustration rares (Lokhlass, Pingoléon, Groudon, Morpeko, Vrombotor, Écrémeuh)
  • 10 cartes Full Art avec 2 dresseurs et 5 Pokémon (Méga-Dracaufeu X EX, Méga-Flagadoss Ex, Méga-Élecsprint EX, Méga-Ectoplasma EX et Méga-Cizayox EX)
  • 2 cartes Alternative rares (Méga-Élecsprint EX et Méga-Flagadoss EX)
  • 2 cartes Immersive Rare représentant Mew et Mew en version chromatique
  • 24 cartes à un éclat coloré ou bébés shinys
  • 5 cartes à deux éclats colorés (Méga-Dracaufeu X EX, Méga-Flagadoss Ex, Méga-Élecsprint EX, Méga-Ectoplasma EX et Méga-Cizayox EX)
  • Deux cartes Gold rares à l'effigie d'Arboliva et de la carte objet Barrière de métal renforcée

Comment ajouter ces nouvelles cartes à votre Cartodex ?

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Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Méga-Rayonnement, Parade Onirique et Merveilles de Paldea. Sélectionnez simplement le booster iridescent au centre de l'écran pour ouvrir un ou 10 paquets.

La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de cette nouvelle extension. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. D'autant que dans les premiers jours de lancement, les joueurs sont nombreux à ouvrir ces nouveaux boosters. Les chances d'obtenir des cartes rares sont donc augmentées, ce qui n'est pas négligeable pour réunir l'ensemble du set.

Relevez de nouveaux défis et complétez les nouvelles missions de collection ajoutées dans Pokémon Pocket

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Comme à chaque lancement, cette extension apporte son lot de nouvelles missions à valider. Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) pour terminer ces mini-défis. En récompense, vous obtiendrez des Tickets boutique de couleur turquoise, exclusifs à la série. Vous pourrez les échanger à la Boutique en jeu contre des accessoires inédits et un emblème représentant les Starters de la 9e génération. 

Enfin, les amateurs de duels peuvent partir à la conquête des nouveaux défis disponibles dans l'onglet Combat Solo. En remportant ces combats, vous obtiendrez des Sabliers boosters et d'autres récompenses. Chasseurs de shinys, partez dès à présent à la rencontre de toutes ces variantes chromatiques ! Mais quel est celui que vous souhaitez le plus obtenir ? Partagez votre Pokémon Shiny préféré dans les commentaires juste en dessous.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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