Pokémon Pocket : Domination céleste dévoile ses cartes et sa date de sortie

En juin dernier, la chaîne YouTube Pokémon annonçait en fanfare le double lancement d'extensions dédiées à Rayquaza, y compris avec Domination céleste. Un nouveau trailer du nouveau set de Pokémon Pocket a été mis en ligne et il s'annonce épique.

Les admirateurs de Rayquaza sont gâtés en cette année 2026. Alors qu'un set LEGO à son effigie sera disponible dans quelques jours, le grand dragon est la vedette de deux sets de cartes Pokémon. Le premier, Règne Delta, est prévu pour le TCG Pokémon et sera disponible courant novembre. Mais le second, Domination céleste, arrive dans Pokémon Pocket.

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Le 23 juillet 2026, la chaîne YouTube Pokémon a mis en ligne le trailer de présentation de cette extension consacrée au maître des cieux. Au milieu des nuages sombres, un roi arrive et avec lui de nombreux Pokémon qui pourraient bien semer le chaos dans les parties classées.

Domination céleste, une extension très attendue par les joueurs

La vidéo débute en montrant un ciel nuageux surplombant une cité lumineuse. Très vite, les premiers Pokémon de la série sont révélés et ils sont perplexes face à cette météo inquiétante. Absol et Psykokwak cèdent rapidement leur place à des combattants prêts à braver la menace céleste, qu'il s'agisse de Méga-Gallame EX ou de Méga-Métalosse EX.

Si vous êtes amateur de cartes secrètes, vous avez d'ailleurs un bref aperçu de ce qui vous attend dans cette série B4, avec l'apparition furtive d'un Genesect et d'un magnifique Draco dans leurs versions Illustration rares.

Soudain, un vortex inquiétant apparaît au milieu des nuages et dans un éclair, Méga-Rayquaza EX descend sur Terre, déterminé à nous montrer sa puissance.

Une attaque déjà prometteuse pour le gardien des cieux

L'illustration de cette carte très attendue était apparue de manière brève dans le trailer annonçant la double sortie. Mais désormais, les dresseurs peuvent découvrir ses points de vie et son attaque Méga explosion. Certains doivent d'ailleurs déjà imaginer des moyens d'accumuler les énergies de type Feu et Électrique pour infliger le plus de dégâts possibles en une attaque.

Toutefois, il va falloir patienter encore un tout petit peu avant de partir sur la piste de Méga-Rayquaza EX. L'extension Domination céleste sera disponible dans Pokémon Pocket à partir du 30 juillet 2026. D'ici là, nous vous invitons à faire le plein de Sabliers boosters pour ouvrir de nombreux boosters à son arrivée !