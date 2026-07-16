Pokémon Pocket : Tentez de gagner un Zorua givré lors de cet événement temporaire

Pour combattre la chaleur, Pokémon Pocket vous propose d'ajouter une carte enneigée à votre collection ainsi que 4 autres cartes promo exclusives. Découvrez comment les récupérer.

Particulièrement appréciées par les complétistes et les jeunes joueurs de Pokémon Pocket, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. Il existe plusieurs manières d'en obtenir en jeu, notamment lors des événements temporaires comme la Pioche miracle thématique ou les événements de Combat Solo.

Si vous êtes un joueur de longue date, vous savez que chaque mois, un événement de combat solo est organisé. L'édition de juillet 2026 a officiellement débuté il y a quelques heures et elle a comme vedette la forme de Hisui d'un Pokémon plutôt populaire.

Un vent glacial en provenance d'Hisui souffle dans Pokémon Pocket

Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, sélectionnez Combat Solo, puis la section « Événement ». Les épreuves mettant à l'honneur Zorua et Zoroark de Hisui EX apparaissent alors à l'écran et sont divisées en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert. Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au minimum un combat en mode Facile, puis en mode Moyen…

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Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée reste le booster Promo-B.

Cinq cartes à récupérer dont un adorable Zorua jouant dans la neige

Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.



Si vous êtes chanceux, vous obtiendrez la carte Illustration rare de Zorua du premier coup. Celle-ci possède exactement les mêmes effets, les mêmes points de vie et les mêmes faiblesses que celle disponible dans l'extension Jours heureux. Seule l'illustration est différente et la carte est aussi décorée du tampon Promo-B.

Mais ce petit paquet peut aussi inclure un Momartik holographique, un Raichu, un Maraiste et un Barpau. Toutes ces cartes possèdent une illustration inédite et un tampon Promo.

Des missions et des coupons à ne pas manquer pour récupérer toutes les cartes

N'oubliez pas que vous pouvez également obtenir un Coupon carte promo et des boosters Promo-B en terminant les missions de l'événement. Il peut ensuite être échangé dans la boutique en jeu contre l'une des 5 cartes mentionnées plus haut. Si la chance n'est pas au rendez-vous, vous pouvez donc obtenir de cette manière la carte la plus rare ou celle qui manque à votre collection.



L'événement combat solo de Zorua est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition depuis le 16 juillet et restera actif jusqu'au 26 juillet 2026 à 7h59, heure française