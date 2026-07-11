Pokémon Pocket : Choquez la concurrence avec le deck Miraidon EX / Magnézone

Les fortes chaleurs de ce début d'été 2026 ont attiré la foudre dans Pokémon Pocket. Découvrez comment utiliser le deck de Miraidon et Magnézone, les nouveaux rois de la méta.

Même si l'extension Jours heureux est disponible depuis quelques jours dans Pokémon Pocket, ses cartes EX n'ont pas encore réussi à rejoindre les champions de la méta. Toutefois, des duos provenant de sets précédents brillent et tutoient désormais les sommets. C'est notamment le cas d'une association technologique entre Magnéton EX et Miraidon EX.

Un duo électrique qui fait plus que des étincelles

Le Pokémon du Futur a fait ses débuts dans le titre de Dena avec l'extension Propulsion paradoxe. S'il est la vedette du deck, il repose beaucoup sur le talent « Charge volt » de Magnéton. Ce dernier permet d'attacher une énergie de type électrique au Pokémon de votre choix en complément de celle disponible en début de tour.

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Sachant que l'attaque « Rayon à hadrons » de Miraidon EX inflige 20 points de dégâts supplémentaires pour chaque énergie électrique attachée, le Pokémon du futur devient dangereusement redoutable s'il arrive rapidement sur le banc. Même s'il faut au minimum 6 énergies pour commencer à faire de bons dégâts, le duo fonctionne très bien et Magnéton peut servir de bouclier.

Si Miraidon EX n'arrive pas malgré les aides disponibles, alors il peut évoluer en Magnézone et devenir l'attaquant principal.

Les cartes à réunir pour utiliser le deck Magnézone / Miraidon EX dans Pokémon Pocket

Si vous souhaitez utiliser le deck très électrique unissant les aimants et la vision du futur dans les défis de Combat Solo ou les parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour créer son deck et les extensions dans lesquelles les retrouver :

Magnéti x2 (Embrasement écarlate)

Magnéton x2 (Puissance génétique booster Pikachu)

Magnézone x2 (Embrasement écarlate)

Zeraora x2 (Crise interdimensionnelle)

Miraidon EX x2 (Propulsion paradoxe)

Poké ball x2 (Boutique en jeu)

Communication Pokémon (Choc spatio-temporel booster Dialga)

Lem (Embrasement écarlate)

Copieuse (Mega Ascension booster Léviator)

Hélio (Choc Spatio-temporel booster Palkia)

Atalante (Méga Ascension booster Altaria)

Professeur Turum (Propulsion paradoxe)

Recherches professorales (Boutique en jeu)

Si elle demande un peu de temps et quelques tours sans attaquer pour être efficace, cette combinaison électrique peut devenir fatale si elle est mise en place rapidement. Cependant, le deck a aussi ses points faibles comme le fait de dépendre beaucoup de Miraidon EX alors qu'il possède un nombre de points de vie assez faible. Face au mauvais adversaire, il peut être mis K.O en une seule attaque. Testez donc en amont le duo contre l'IA avant de réveiller la puissance électrique en parties classées.